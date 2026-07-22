Si pensabas que el verano solo era sinónimo de uñas blancas, mantequilla o coral, hay un tono que está ganando terreno silenciosamente entre las amantes del nail art: el teal. A medio camino entre el azul y el verde, este color se ha convertido en una de las apuestas más sofisticadas de la temporada gracias a su versatilidad y ese aire elegante que funciona tanto para un look minimalista como para uno mucho más creativo.

La mejor parte es que no existe una sola forma de llevarlo. Desde acabados brillantes hasta diseños inspirados en el mar o detalles metálicos, el teal demuestra que puede adaptarse a cualquier estilo.

1. Glitter para quienes aman brillar

Lleva el glitter en color teal en tus uñas. Foto: Instagram @freya_colormark

Si eres de las que prefieren una manicura llamativa sin recurrir a colores neón, un teal cubierto de destellos es la opción perfecta. El acabado brillante hace que el color gane profundidad y luz, ideal para vacaciones, festivales o cualquier plan de verano.

2. La francesa que deja atrás el blanco

Las uñas francesas nunca pasan de moda. Foto: Instagram @bygoldup

La clásica manicura francesa se reinventa con puntas en teal metálico sobre una base nude. Es una versión moderna, elegante y perfecta para quienes quieren probar color sin llevar un diseño completamente saturado.

3. Inspiración marmoleada

Combina el color teal con el efecto marmol. Foto: Instagram @ps.nailing.it

Este diseño mezcla diferentes tonos de teal con un efecto tipo piedra o mármol que recuerda al agua cristalina. Combinado con uñas lisas del mismo color, consigue un equilibrio entre lo artístico y lo minimalista.

4. Un toque de galaxia

Uñas en color teal. Foto: Instagram @laluxenailsabq

Estrellas doradas, degradados y transparencias convierten al teal en la protagonista de una manicura con inspiración celestial. Es una opción perfecta si buscas un diseño más elaborado, pero sin perder sofisticación.

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5. Detalles dorados que elevan cualquier manicura

Combina el teal con tonos en dorado. Foto: Instagram @adoranails_whalley

El teal también combina a la perfección con aplicaciones metálicas. Líneas doradas que enmarcan la uña y pequeños destellos hacen que el diseño luzca mucho más lujoso sin resultar excesivo.

6. Minimalismo con efecto espejo

Un diseño de uñas minimalista en color teal con plateado. Foto: Instagram @nailsbykaitt

Para quienes prefieren algo discreto, un diseño que alterna uñas teal con bases nude y pequeños detalles plateados demuestra que menos también puede ser más. Es elegante, moderno y combina prácticamente con cualquier outfit.

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7. Lunares que modernizan el teal

Las polka dots siguen siendo tendencia. Foto: Instagram @gelx_by_jenn

Combina una base teal tornasol con pequeños lunares del mismo color que aportan contraste y un toque retro. El acabado brillante hace que el color cambie ligeramente según la luz, mientras que los puntos le dan personalidad sin restarle elegancia.

Si buscas una manicura diferente para despedir el verano, el teal es ese color inesperado que logra verse fresco, sofisticado y mucho más versátil de lo que parece. Desde versiones brillantes hasta francesas modernas o diseños inspirados en el mar, hay una opción para cada estilo.

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