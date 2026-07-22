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Zacatepec.- Familiares y amigos de Dilan Josué, localizado sin vida en 2022 y sepultado en el panteón ministerial de Cuautla, marcharon esta mañana para exigir a la Fiscalía General del Estado (FGE) entregar los restos humanos porque han pasado cuatro años de omisiones oficiales.
Los familiares de Dilán, con 17 años al momento de su desaparición, acusan que la Fiscalía Regional contaba desde el inicio de la investigación con el perfil genético de la madre, Yesmin, y la dependencia omitió cruzar las muestras de ADN, declaró al joven como no identificado y ordenó su inhumación clandestina e institucional.
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Años después del hallazgo, relataron los familiares, las autoridades notificaron a la madre sobre la localización del cadáver, pero hasta la fecha han postergado los trámites para la exhumación y la entrega digna de los restos.
Ante la negativa institucional para agilizar la entrega, familiares de la víctima y colectivos de madres buscadoras marcharon por las calles del municipio de Zacatepec, sur del estado, para exigir el reclamo inmediato del cuerpo.
Los manifestantes emplazaron a la FGE a desahogar de manera urgente las diligencias periciales correspondientes para dar digna sepultura a la víctima y deslindar responsabilidades por la negligencia en la cadena de custodia genético-forense.
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