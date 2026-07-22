La incorporación de Fede Vigevani a La Casa de los Famosos México provocó una ola de comentarios en redes sociales, pero uno de los que más llamó la atención fue el de Luisito Comunica, quien cuestionó la decisión del creador de contenido uruguayo.

El youtuber supera los 70 millones de suscriptores en su canal oficial. Foto: Instagram.

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¿Qué dijo Luisito Comunica sobre la llegada de Fede Vigevani a La Casa de los Famosos México?

El anuncio de Fede como integrante de la nueva temporada de reality show de Televisa generó miles de reacciones, entre ellas la de Luisito, conocido también como "El Pillo".

A través de la publicación de Instagram donde se confirmó la participación del uruguayo, el creador de contenido dejó un comentario que posteriormente eliminó, pero que rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas.

Luisito Comunica critica a Fede Vigevani por entrar a La Casa de los Famosos México. Foto: Redes sociales

En su mensaje, aseguró que esperaba que la oferta económica hubiera sido considerable, al recordar que otros youtubers que participaron anteriormente en este reality, como Gomita y Ricardo Peralta, enfrentaron críticas que, afectaron su trayectoria.

"Día triste para la resistencia youtubera", escribió.

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Ricardo Peralta. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Más tarde amplió su postura con otro comentario, en el que sostuvo que este tipo de programas no representa un avance para quienes han construido una carrera en plataformas digitales.

"No enaltece a los youtubers que tanto se han esforzado por ser las celebridades y estar por encima de la industria del entretenimiento antiguo", expresó.

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¿Por qué Fede Vigevani aceptó entrar a La Casa de los Famosos México?

Después de que las declaraciones de Luisito Comunica se viralizaran, Fede Vigevani habló sobre su decisión durante una entrevista en el programa de radio Todo para la Mujer, conducido por Maxine Woodside.

El creador de contenido rechazó que su ingreso al reality estuviera relacionado con una oferta económica y aseguró que aceptó el proyecto porque representa un nuevo desafío dentro de su carrera.

"Mucha gente piensa que es como: 'Ah, me pagaron muchísimo', y la verdad eso no. No es un tema económico, cero", comentó.

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Además, explicó que uno de sus principales objetivos es ampliar el alcance de su trabajo y conectar con una audiencia distinta a la que normalmente consume sus videos en internet.

Según detalló, la mayoría de sus seguidores son adolescentes y niños, por lo que considera que La Casa de los Famosos México le permitirá darse a conocer entre un público de mayor edad.

Asimismo, adelantó que su equipo continuará publicando contenido en sus plataformas digitales mientras permanezca dentro del programa, con el fin de mantener activa su comunidad de seguidores.

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