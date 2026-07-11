Las wet nails son una de las tendencias de manicura favoritas para el verano gracias a su acabado brillante y efecto tridimensional.Este diseño se adapta perfecto a distintos colores, largos y formas de uñas, por lo que resulta ideal para quienes disfrutan de propuestas más llamativas.

En De Última te decimos qué son las wet nails y te compartimos cinco ideas para sumarte a esta tendencia.

Las wet nails se verán durante toda la temporada. Foto: Unsplash

¿Qué son las wet nails?

Las wet nails son un diseño que simula un efecto mojado con ayuda del soft gel, el cual da una apariencia brillosa, como si acabaran de salir del agua.

El gel de construcción logra un efecto 3D para generar las características gotas de este diseño. Los expertos en manicura de Gellifique, informan que este producto y el soft gel deben pasar por una lámpara UV para sellar la uña y terminar el diseño.

¿Cuáles son las 5 wet nails que puedes recrear?

Ve con tu manicurista de confianza y consigue tu diseño favorito para este verano:

1. Wet nails amarillas

Las wet nails clásicas consisten en uñas brillosas como si acabaran de salir del agua con algunas gotas esparcidas, las cuales pueden ser de diferentes tamaños.

[Publicidad]

Puedes intentar la propuesta de la manicurista de Euphoria, Caroline Cotten: una punta francesa con un color de temporada, el amarillo pastel, mejor conocido como butter yellow, y complementarlo con gotas grandes o pequeñas, tú eliges el tamaño.

Caroline Cotten, manicurista de Euphoria propone un diseño de wet nails con punta francesa color amarillo pastel. Foto: Instagram @1.800.nailme

2. Wet nails naranja

Si te gustan las uñas con degradados, este diseño te encantará. Consiste en aplicar una base clara y juntar los colores naranja y rosa para crear el popular efecto degradado tipo 'sunset'.

Según Pantone, estos colores son excelentes para el verano y, para que tus uñas sean unas verdaderas wet nails, no se te olviden las gotas. Pueden ser de un solo tamaño o jugar con las dimensiones.

[Publicidad]

Uñas wet nails con degradado naranja y rosa para el verano. Foto: Instagram @rebeccapaintsnails

Leer también: Qué es y cómo se usa el rubber para uñas

3. Wet nails azules

Si quieres que tus uñas se adapten a su nombre, escoge el color azul. Este diseño francés reemplaza los colores clásicos elegantes, por tonos azulados. Mientras la punta de la uña es un azul claro, la base es de un tono marino.

Uñas francesas bicolor azul con gotas combina con el concepto de agua. Foto: Instagram @groovynailsbybea

4. Wet nails holográficas

De igual manera, la manicurista de la serie Euphoria comparte un diseño efecto mojado muy divertido, el holográfico.

[Publicidad]

Caroline Cotten muestra que este diseño también puede combinarse con una base de polvos que cambian de color según la iluminación. De igual manera, si te gusta más la manicura más corta, puedes tomar estas uñas como inspiración.

Uñas almendra holográficas con gotas 3D de distintos tamaños. Foto: Instagram @1.800.nailme

5. Wet nails baby blue

Si quieres llevar en tus uñas un color más veraniego, el baby blue es una excelente opción. Pantone señala que los colores pastel son ideales para el verano. Este azul, además de recordarnos al cielo, también nos remonta al mar, así que si vas a la playa asegúrate de llevar este diseño minimalista, pero adecuado para la ocasión.

Uñas stiletto color baby blue con gotas condensadas. Perfectas para la playa. Foto: Instagram @agathe.nicoli

¡Y listo! Recrea las wet nails que más te gustaron y lúcelas durante todo el verano.

[Publicidad]

Leer también: Cuáles son los mejores días de julio 2026 para cortarse el cabello

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters/