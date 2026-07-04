Hacerte un corte de cabello es una buena manera de comenzar el mes con un cambio total o con un despunte ligero. Y para obtener mejores resultados, primero debes revisar el calendario con los mejores días para visitar el salón de belleza.

¿No sabes cuáles son? Una manera es guiarte con el calendario lunar y en De Última te explicamos por qué.

¿Qué días de julio 2026 cortar tu cabello?

De acuerdo con el calendario lunar y con la creadora de contenido Mia Astral, estos son los días de julio 2026 para hacerte un corte de cabello y conseguir propósitos específicos:

Luna Menguante

El 7 de julio habrá Luna Menguante y, según Mia Astral, esta fase es ideal para despuntar tu pelo, pero no debes arriesgarte con un corte de cabello radical.

Lo anterior se debe a que la energía del satélite puede aportar fuerza a las raíces; sin embargo, el crecimiento suele volverse lento.

Otra opción recomendada para aprovechar la fase es simplemente retirar las partes dañadas. Y la creadora de contenido también sugiere hacerte un tratamiento détox para liberar tu cabello de las impurezas.

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Luna Nueva

El 14 de julio será Luna Nueva, y Mia Astral aconseja abstenerse de modificar el cabello en dicha frase porque las hebras podrían estar más débiles y caerse con facilidad.

Aunque el lado positivo es que será un buen momento para consentir al pelo maltratado, aplicando un tratamiento o mascarilla en casa. La energía de la Luna incluso podrá regresarle el brillo natural.

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No cortes tu cabello durante Luna Nueva porque el crecimiento podría tardar. Foto: Unsplash

Luna Creciente

El 21 de julio habrá Luna Creciente, el momento ideal para cortarse el cabello y estimular su crecimiento fuerte, sólo ojo con las recomendaciones de los expertos para no arruinar tu nuevo look.

Mia Astral explica que si bien es un buen momento para renovar tu estilo, es mejor optar por cambios sutiles. Según la experta, aquí el pelo crecerá más rápido, por lo que mantener un corte demasiado pulido será complicado.

Luna Llena

Finalmente, el 29 de julio será Luna Llena y, en ese momento, Mia Astral sí recomienda los looks radicales, tanto en forma como en color. Esto se debe a que durante dicha fase crecerá más fuerte y brillante.

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La Luna Nueva es la mejor fase para deshacerte de las puntas maltratadas y regenerar tu cabello. Foto: Unsplash

Ahora que ya sabes cuáles son los mejores días de julio para conseguir un corte de cabello, saca una cita en el salón de belleza para conseguir un cambio de look este mes.

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