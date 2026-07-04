Kimi Antonelli volvió a la senda del triunfo el sábado al negarle a Lewis Hamilton una victoria en casa que habría entusiasmado al público en la carrera sprint previa al Gran Premio de Gran Bretaña.

Hamilton arrancó desde la pole y contuvo a Antonelli hasta la vuelta ocho de 17, cuando el italiano lo superó con la ayuda de la potencia eléctrica de su auto.

″¡Vamos! ¡Vamos!”, dijo Antonelli a su equipo por radio tras llevarse la victoria.

“Fueron 10 primeras vueltas muy divertidas con Lewis; los dos estábamos empujando muy fuerte. Obviamente, el impulso está ahí y estamos haciendo un gran trabajo junto con el equipo”, señaló más tarde.

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La carrera fue un ejemplo claro de la F1 en 2026, con la estrategia de cargar y desplegar potencia eléctrica como elemento central de las batallas en pista.

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Eso permitió que pilotos como Lando Norris intercambiaran posiciones con sus rivales vuelta tras vuelta, pero también implicó que los pilotos levantaran el pie en las curvas rápidas más conocidas de Silverstone para recargar energía.

Hamilton volvió a pelear por una victoria tras un triunfo revelación el mes pasado en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya, el primero desde que se pasó a Ferrari el año pasado.

“Estaba empujando tan fuerte como podía, lo di absolutamente todo. Tenemos un poco de trabajo por hacer para intentar cerrar esa brecha”, dijo Hamilton.

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Lando Norris fue tercero con el McLaren, que lució una decoración retro en blanco y verde, después de rodar brevemente segundo al inicio y luego ganar una emocionante batalla de ida y vuelta con George Russell y Max Verstappen por el tercer puesto.

La primera victoria de Antonelli desde el Gran Premio de Mónaco del mes pasado amplió su ventaja en la clasificación de Fórmula 1 a 43 puntos sobre su compañero de equipo Russell, que fue cuarto tras arrancar quinto.

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Russell se había quejado el día anterior de una falta de ritmo "extraña" en la clasificación, un contratiempo después de que su victoria en el Gran Premio de Austria la semana pasada hubiera impulsado las opciones del piloto británico de pelear por el título.

Charles Leclerc fue quinto con Ferrari, Verstappen sexto con Red Bull, y Oscar Piastri, de McLaren, séptimo. Liam Lawson fue octavo con Racing Bulls, pero afrontaba una investigación posterior a la carrera por su lucha por la posición con Isack Hadjar, compañero de equipo de Verstappen.

La clasificación se disputa más tarde el sábado para el Gran Premio de Gran Bretaña del domingo.