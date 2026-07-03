En un año, Guillermo Almada vivió una fallida aventura en el futbol español. Luego de su salida del Pachuca, el estratega uruguayo dirigió al Valladolid y al Real Oviedo; en ambos clubes se fue por la puerta de atrás.

A pesar de ello, el estratega uruguayo recibió ofertas en el futbol europeo; sin embargo, se decidió por las Águilas del América.

“Un placer y un desafío importante para mí. Después de mi salida tuve muchas ofertas para quedarme en el futbol europeo, pero cuando llegó el América ni lo pensé, es una situación que se te presenta una vez en la vida”, declaró Almada.

Luego de la salida de André Jardine una de las dudas era saber cómo lo recibiría el grupo, después de tres años de trabajo con un mismo cuerpo técnico; Guillermo asegura que la disposición del plantel es “espectacular”.

“He encontrado una disposición espectacular de los jugadores para enfrentar todos los desafíos que tengamos y afrontarlos con la mayor responsabilidad que es ganar, no hay otra realidad en este club”, aseveró el exdirector técnico de Santos y Pachuca.

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Santiago Baños quiere protagonismo del América

Santiago Baños, presidente deportivo del América, enfatizó el objetivo de las Águilas para el siguiente semestre. Abrir de nuevo las vitrinas es clave.

“La exigencia que este club tiene es pelear por todos los títulos. El primer compromiso es en la Leagues Cup, la idea es cerrar los refuerzos lo más rápido posible para que se puedan integrar al trabajo necesario para afrontar la Liga y después enfocarnos de lleno en la Liga, ser protagonistas y, repito, tratar de buscar otro título”, dijo el directivo azulcrema.

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