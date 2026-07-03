Un gol en propia puerta de Diney Borges tras un cabezazo de Cristian 'Cuti' Romero tras saque de esquina botado por Lionel Messi tumbó la resistencia de Cabo Verde y envió a Argentina a los octavos de final del Mundial 2026, tras una sufrida victoria por 3-2 en la prórroga en la que 'Vozinha' fue el mejor de los africanos.

El partido tuvo de todo. Un gol de Messi (su vigésimo en la historia de los Mundiales) tras un prodigioso control, el empate de Cabo Verde en la segunda mitad y tres goles en la prórroga, incluido el que seguramente sea el mejor tanto del torneo, que salió de las botas del caboverdiano Sidny Cabral.

Un papel más que digno para el conjunto africano, que rozó una nueva sorpresa y abandona su primer Mundial sin perder ningún encuentro en los 90 minutos, pese a jugar contra tres campeones del mundo.

Argentina se enfrentará en octavos de final a Egipto el próximo martes en Atlanta. Será una nueva oportunidad para que la 'Albiceleste' ponga a prueba su excelente racha contra equipos africanos, que asciende a ocho triunfos consecutivos en partidos oficiales.

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Si alguien pensaba que el partido contra Cabo Verde iba a ser un paseo para la actual campeona del mundo es que no había visto suficiente a los 'Tiburones Azules'.

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¡GOOOOL DE MESSI! ¡YA SON 20 GOLES! ¡QUÉ MANERA DE RECIBIR EL BALÓN! 🐐😮‍💨



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Un empate ante España en el debut y otro contra Uruguay en un partido en el que jugaron de tú a tú por momentos, eran una carta de presentación más que suficiente para esta eliminatoria, a la que llegaron haciendo historia como el país más pequeño en pasar la primera fase.

Su salida al campo fue, de hecho, sorprendente. La estadística de posesión a los diez minutos reflejaba un empate, alejada de la idea de que los africanos iban a cerrarse atrás y renunciar a jugar el balón.

Josimar Évora Dias 'Vozinha', convertido en la figura del Mundial, fue el ejemplo perfecto de la confianza con la que salió Cabo Verde, con dos recortes ante la presión de los delanteros argentinos que seguro despertaron el nerviosismo en su entrenador.

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Aunque Argentina fue poco a poco haciéndose con el control del juego, no pasó absolutamente nada hasta la primera pausa de hidratación. Solo Messi amenazó a 'Vozinha' con dos tiros, uno cruzado que se marchó fuera, y otra falta directa que paró fácilmente el guardameta.

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GOOOOOL DE CABO VERDE ¡GOOOOOOL DE CABO VERDEEEEE!🇨🇻🥹



Deroy Duarte y tiro cruzado vencen al Dibu. ¡Esto se empata! #ElMundialEsNuestro y la magia de los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @televisa y @vix 📺🏆 pic.twitter.com/7Kme0zlnFx — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 3, 2026

Cuando el partido no terminaba de romper, Messi hizo su magia. Andando y aparentemente alejado de la jugada, vio a Martínez con el balón y espacio para mirar al frente, y tiró un desmarque a la espalda del central. Posó suavemente con el control el balón llovido que le mandó Lisandro Martínez y fusiló por alto al golero caboverdiano.

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Fue la mejor noticia de una Argentina muy estática y sin mordiente en la primera mitad, justo al contrario de la energía que les llegaba desde una grada poblada de camisetas albicelestes que no paró de animar y botar durante los 90 minutos.

La segunda parte comenzó con una acción muy similar a la del gol, esta vez a pase de Messi desde el mediocampo, pero Nahuel Molina no es el '10' y su control se marchó a saque de portería.

Argentina siguió como en los primeros 45 minutos, sobando el balón con poco ahínco, y Cabo Verde no tardó en salir de la cueva.

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Deroy Duarte amenazó primero con un tiro lejano que encontró los guantes de Emiliano 'Dibu' Martínez y, sobre la hora de partido, aprovechó la parsimonia de la zaga para recibir solo dentro del área, esquinado, y clavar el balón en la portería, previo caño al defensor.

La reacción de Lionel Scaloni fue casi inmediata: sacar a Julián Álvarez y Nico González por Lautaro Martínez y Thiago Almada, buscando despertar a su equipo.

Messi estuvo a punto de lograrlo, pero 'Vozinha' se llevó el cuarto y el quinto asalto, que consistieron en un mano a mano y una falta desde la frontal del área. Sus 17 millones de seguidores en Instagram parecen pocos después de lo de hoy.

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A ello siguió, ahora sí que sí, un asedio absoluto argentino, pero no encontró el premio del gol y la prórroga fue inevitable.

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Ahí apareció primero Lisandro Martínez, para adelantar a Argentina aprovechando un balón peinado de saque de esquina que le cayó solo en el segundo palo y chutó fuerte por arriba para batir al portero del Mundial.

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Minutos después, Sidny Cabral metió el que puede ser el mejor gol del Mundial hasta el momento, con un tiro cruzado desde fuera del área que entró por la escuadra. Su celebración, saltando a la grada para festejar eufórico con el público caboverdiano demuestra que quizás también lo sea de su carrera.

Messi estaba desaparecido, pero volvió a aparecer con un centro desde la esquina que remató 'Cuti' Romero e introdujo Diney Borges con la mano en su propia portería para poner el definitivo 3 a 2.

Cabo Verde se dejó todo en los últimos minutos para empatar, pero su 'Dibu' Martínez hizo acto de presencia y evitó todas sus intentonas para sellar la victoria.