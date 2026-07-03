Desde el momento en que Inglaterra aseguró su visita a la Ciudad de México para enfrentar a la Selección Mexicana, Thomas Tuchel, entrenador del conjunto inglés, reconoció que la altura de la capital del país era uno de los factores que más le preocupaban.

Hasta ahora, México ha sabido sacar provecho de esas condiciones para imponerse a rivales como Sudáfrica, Chequia y, más recientemente, Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Ahora, el equipo de Javier Aguirre busca mantener el invicto en el estadio Azteca. Sin embargo, enfrente tendrá a una de las selecciones favoritas para conquistar el título, aunque su funcionamiento no haya sido el más convincente durante el torneo.

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Se salvaron de otra desastrosa participación. Richard Pelham / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Con todo lo que implica disputar un partido a más de 2 mil metros sobre el nivel del mar, la selección inglesa tendría un plan para intentar contrarrestar los efectos de la altura en el duelo de este domingo: el uso de viagra.

De acuerdo con reportes de la prensa británica, los futbolistas ingleses podrían consumir este medicamento sin infringir el reglamento, ya que el sildenafil —su principio activo— no figura en la lista de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA).

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¿Para qué serviría el viagra?

Aunque es ampliamente conocido por su uso para tratar la disfunción eréctil, el sildenafil también se emplea para atender ciertos casos de hipertensión arterial pulmonar. Su efecto consiste en dilatar los vasos sanguíneos de los pulmones, lo que favorece la oxigenación y puede ayudar a reducir síntomas como la fatiga o los mareos al realizar actividad física en zonas de gran altitud.

La información ha generado una ola de reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios han tomado con humor la posibilidad de que los futbolistas ingleses recurran al medicamento en busca de un mejor rendimiento frente a México.