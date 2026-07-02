Una nueva era ha comenzado en el Club Universidad Nacional, con la llegada de un nuevo patrocinador que los vestirá a partir de la próxima temporada.

Con un evento espectacular en el Polyforum Cultural Siqueiros, los Pumas presentaron su colección de jerseys para los próximos dos torneos (Apertura 2026 y Clausura 2027).

El equipo universitario develó las camisetas que utilizará de local y de visitante; de igual forma, las dos de sus porteros.

Cabe resaltar que las nuevas playeras las ocuparán el primero equipo varonil, el femenil y las fuerzas básicas de la institución auriazul.

Para los partidos de local , el jersey es blanco con un zarpazo de un puma que predomina en el costado izquierdo, con el característico puma gigante en el centro.

El de visitante tiene los colores característicos azul y oro, sobresale el cuello polo y también luce el logo del club en el pecho.

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Mientras que la equipación de los arqueros son en color rojo y verde y tiene las redes de la portería, lo que la hace única para la posición.

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¡Espectacular presentación! 🤯



Así lucen los jerseys que los Pumas estrenarán para la próxima temporada 🐾



Miguel Flores | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/LLuRepXmmx — Universal Deportes (@UnivDeportes) July 3, 2026

Diseño para Pumas Femenil

Para las jugadoras de Pumas, el diseño del nuevo patrocinador fue, completamente, exclusivo, es decir, único para ellas y no tiene nada que ver con el de los jugadores.

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El color de dicho diseño es un azul que se asemeja a la noche, debido a que las pumas cazan por las noches y refleja la velocidad y la garra de estos animales.

Es importante aclarar que los nuevos jerseys de los Pumas saldrán a la venta a partir de este viernes y los aficionados auriazules podrán adquirirlos desde las 9:00 horas, aproximadamente.

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