Este jueves 2 de julio, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que revocó el certificado de explotador de servicios aéreos de la aerolínea mexicana Magnicharters, luego de un proceso de supervisión iniciado tras la suspensión de sus operaciones en abril.

Tras el anuncio, el sitio web de la aerolínea ya no se encuentra disponible, en la que sólo desplegó un mensaje en el que agradece la comprensión y apoyo de sus clientes ante la situación, por lo que pone a disposición un correo electrónico para recibir información de las solicitudes.

Mientras que sus redes sociales permanecen sin actualizaciones desde el 11 de abril, cuando se informó la suspensión de sus operaciones.

Comunicado de Magnicharters en su sitio web/ Captura de pantalla

Desde entonces, usuarios de Magnicharters han recurrido a las redes sociales para solicitar reembolsos y conocer qué ocurrirá con los boletos que adquirieron; sin embargo, aseguran que no han recibido respuesta por parte de la empresa.

No hay nadie atendiendo !!! pic.twitter.com/GuxyhGkrq0 — Maria Medellin (@themmedellin03) April 12, 2026

Tras el anuncio de la suspensión de sus operaciones, usuarios compartieron en redes sociales videos en los que se observan los mostradores de Magnicharters aparentemente vacíos.

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EL UNIVERSAL trató de ponerse en contacto con la aerolínea para pedir una postura sobre su cierre; no obstante, aún no se obtiene una respuesta.

Magnicharters enfrenta casi 500 quejas a través de Profeco

El pasado martes 30 de junio, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que Magnicharters acumulaba 491 quejas por la suspensión repentina de sus actividades.

"Hasta la fecha, se han recibido 57 quejas en oficinas centrales y 434 en las Odecos...", señaló la dependencia.

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Profeco orienta a personas afectadas por Magnicharters



Si compraste paquetes o vuelos con Magnicharters y fuiste afectado por la suspensión de sus actividades, Profeco te orienta para que puedas hacer valer tus derechos por la vía mercantil o penal.



Se han recibido 491 quejas y… pic.twitter.com/6KlsUDTpD5 — Profeco (@Profeco) June 30, 2026

Según el anuncio de Profeco, estas quejas surgen a raíz de la suspensión de actividades de la aerolínea cuando aún había usuarias y usuarios con paquetes turísticos vigentes y pagados.

Profeco informó que las personas afectadas que decidan reclamar por la vía mercantil deberán acudir al Juzgado Primero de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles para presentarse como acreedoras dentro del expediente 46/2026.

La dependencia explicó que, al incorporarse al procedimiento concursal, las y los consumidores podrán reclamar la devolución de los montos que pagaron por servicios que no fueron prestados.

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Asimismo, señaló que quienes participen en este proceso podrán dar seguimiento al avance del concurso mercantil a través del portal del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (IFECOM).

¿Qué era Magnicharters?

De acuerdo con una nota de archivo de EL UNIVERSAL, Magnicharters era una aerolínea turística de México la cuál contaba con más de 30 años de servicio, con una flota de 12 aeronaves Boeing 737; además de ofrecer oferta hotelera.

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Según su página web, cuándo estaba habilitada, fue creada en Monterrey, Nuevo León, México, en 1994, y era llamada "La aerolínea turística de México".

También contaba con cuatro sucursales en la Ciudad de México (CDMX), dos en el Estado de México, una en Puebla, dos en Cancún, una en Mérida y dos en Monterrey.

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