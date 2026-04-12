La empresa Grupo Aéreo Monterrey, S. A. de C. V. (Magnicharters) dio a conocer la cancelación de sus vuelos programados de las siguientes dos semanas debido a un problema de logística.

Ante la situación, la SICT, a través de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), reveló que las aerolíneas y los grupos aeroportuarios trabajan en conjunto en un plan de atención para los pasajeros en tránsito.

En diciembre del 2025, la empresa se volvió viral por una situación con un piloto del vuelo 780 con dirección a Cancún, el cual retuvo a las pasajeras y los pasajeros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), al argumentar falta de pago a al menos 300 empleados.

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¿Qué es Magnicharters?

Magnicharters es una aerolínea turística de México que tiene más de 30 años de servicio, la cual cuenta con una flota de 12 aeronaves Boeing 737; además de ofrecer oferta hotelera, es para todos los gustos de acuerdo con su sitio oficial.

De acuerdo con su página web, fue creada en Monterrey, Nuevo León, México, en 1994, y es llamada "La aerolínea turística de México".

Además, cuenta con cuatro sucursales en la Ciudad de México (CDMX), dos en el Estado de México, una en Puebla, dos en Cancún, una en Mérida y dos en Monterrey.

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¿Qué rutas tiene Magnicharters?

En su página revela que cuenta con diferentes destinos en todo el país, por lo que cuenta con 5 rutas principales.

Ciudad de México hacia Cancún, Riviera Maya, Huatulco, Ixtapa Zihuatanejo, Puerto Vallarta, Los Cabos y Mérida.

Monterrey hacia Cancún, Ixtapa, Mazatlán, Orlando, Puerto Vallarta, Los Cabos, Las Vegas y Acapulco.

León, Guadalajara, San Luis Potosí y Aguascalientes hacia Cancún.

Chihuahua a Cancún, Puerto Vallarta y Mazatlán.

Mazatlán a Chihuahua, Monterrey y Los Cabos.

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