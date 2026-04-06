Actualmente, para los emprendedores digitales es indispensable contar con una página web accesible. La razón, no solo ayuda a diferenciarse de la competencia, también amplía la visibilidad y facilita las ventas.

De hecho, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), señala en un reporte que las micro, pequeñas y medianas empresas consideran clave digitalizarse, ya que esto les permite compartir información sobre sus productos y servicios.

Y los datos lo confirman. En los últimos cinco años, la búsqueda de “cómo crear una página web” creció 190% en México. Además, términos similares como “hacer una página web” o “cómo crear un sitio web” siguen despertando interés, según estadísticas de Google Trends.

Es importante para los emprendedores digitales contar con una página web. Foto: iStock

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El desarrollo tradicional: ventajas y desafíos

Con la llegada de herramientas impulsadas por inteligencia artificial, el debate se ha intensificado, y muchos emprendedores novatos se preguntan: ¿vale la pena programar desde cero o usar plataformas automatizadas?

Entre los puntos a favor del desarrollo tradicional, un artículo publicado en Linkedin por la agencia CSS Founder Pvt Ltd destaca que la inteligencia artificial aún carece de la comprensión emocional y cultural necesaria para construir historias de marca significativas. Por ello, continúa siendo fundamental la intervención de una mente humana en el proceso creativo.

También se menciona la personalización limitada en algunos sitios basados en IA, ya que suelen utilizar plantillas o marcos de diseño predeterminados. En contraste, el desarrollo tradicional puede resultar más atractivo al ofrecer mayor flexibilidad, aunque actualmente existen opciones modernas que reducen esta limitación.

Otra ventaja es el control total del código frente al uso de plantillas o plataformas cerradas, lo que impacta directamente en aspectos como seguridad, personalización, rendimiento y escalabilidad. Sin embargo, dominar estos procesos requiere conocimientos técnicos y tiempo de inversión para obtener resultados profesionales.

Esto se debe a que crear una página web de forma tradicional implica planificar el sitio, registrar un dominio, contratar alojamiento web, diseñar la estructura y desarrollar el código (HTML, CSS, JavaScript) o instalar un CMS para su posterior publicación. No obstante, las tendencias de búsqueda reflejan el deseo de los usuarios por optimizar y simplificar estos procesos.

La forma tradicional de desarrollar páginas web permite tener un mayor del código. Foto: iStock

El auge del no-code y la inteligencia artificial en la creación de páginas web

Si hace una década crear una página web implicaba contratar a un desarrollador o aprender a programar, hoy las herramientas impulsadas por inteligencia artificial están transformando el panorama digital.

De acuerdo con CSS Founder Pvt Ltd, la IA en el diseño web reduce los plazos de desarrollo y permite habilitar experiencias de usuario dinámicas y personalizadas, aportando un nuevo nivel de eficiencia e innovación al flujo de trabajo.

Por su parte, Gregor S., CEO de Studio Five, especializado en diseño web inteligente en mercados orientales, señala que antes de la implementación de la IA “los diseñadores dependían en gran medida de su intuición y experiencia para crear sitios web usables y estéticamente atractivos”, proceso que se optimizó con la incorporación de este tipo de herramientas en la realización de las páginas online.

Actualmente, el vibe coding, como también se le conoce a esta metodología de software con IA, no solo automatiza tareas, sino que permite crear páginas más complejas al analizar datos específicos que ayudan a tomar decisiones más informadas y a generar experiencias de usuario más personalizadas.

Además, el desarrollo tecnológico ha democratizado radicalmente la creación de páginas web, menciona el blog del portal HubSpot. En este contexto, los servicios de creación de páginas web no-code, como Hostinger, ofrecen ventajas como:

Permiten dar vida a ideas sin la barrera de lenguajes de programación complejos.

Crear páginas web completas en minutos.

Generar diseño, textos e imágenes de forma automática.

Optimizar el SEO desde el inicio.

Con datos que proyectan al mercado global de alojamiento web para 2029 un alcance de 355.810 millones de dólares, plataformas como Hostinger, con un 4,1% del mercado mundial de hosting y gestión de 1,43% del millón de sitios web más importantes, indican que darles la oportunidad a herramientas con IA integradas es el futuro de la creación de páginas online.

Las nuevas herramientas con IA están revolucionando como se crean las páginas web. Foto: iStock

De la página web al micro SaaS: el siguiente paso

La reducción de barreras técnicas y la creación de páginas web de forma sencilla, permite a los emprendedores mexicanos tener una página web que crezca y se adapte a las necesidades del negocio a medida que este vaya evolucionando.

Elegir servicios de alojamiento web apoyados en vibe coding, tales como Hostinger Horizons, permite al usuario crear aplicaciones, tiendas en línea o sitios web personalizados en minutos, con tan solo describir ideas usando texto, voz o imágenes. Además, este tipo de servicios suelen permitir a los clientes que desconocen de programas optar por herramientas que facilitan tareas como:

Monetizar herramientas digitales y así generar ingresos pasivos o activos a partir de la presencia online.

Lanzar MVPs sin inversión alta y sin sobredimensionados, esquivando la parálisis por análisis.

Crear apps web como gestores de tareas, tableros, herramientas de salud, juegos y dashboards.

Integrar bases de datos, como por ejemplo Supabase, y funciones de eCommerce fácilmente.

Optimizar el trabajo, ya que estos servicios de alojamiento se encargan por completo de la seguridad y programación.

Adicionalmente, los beneficios de las ahora llamadas micro SaaS no sólo se limitan a un bajo costo de establecimiento, alta rentabilidad, enfoque en nichos específicos, desarrollo rápido y escalabilidad sostenible, sino también en el ecosistema laboral permiten ingresos recurrentes y facilitan el trabajo remoto.

¿Desaparecerán los desarrolladores?

Entre la evolución acelerada de las herramientas para la creación de páginas web, la interrogante para muchos radica en qué tan viable será la intervención de especialistas en código para desarrollar páginas web.

Si bien la respuesta puede causar preocupación a los interesados en el tema, los datos reales revelan un panorama en donde las nuevas tecnologías IA y los desarrolladores pueden coexistir entre ambos.

De hecho, según la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU, se proyecta que el empleo general de desarrolladores web y diseñadores digitales crecerá un 7 por ciento entre 2024 y 2034, mucho más rápido que el promedio de todas las ocupaciones registradas en sus estadísticas.

Predicciones de la WBS Coding School, además señalan que las probabilidades de que el vibe coding acabe con el desarrollo web son bajas, tomando nuevos roles a los que denomina como “desarrollador web híbrido” y “desarrollador web especializado”. Estos nuevos puestos implementarán la gestión o supervisión de proyectos complejos, que requieren una comprensión amplia de múltiples tareas concurrentes, algo que los algoritmos no son aptos para desarrollar por sí mismos.

Nuevas herramientas ayudan a los emprendedores a crear su página web. Foto: iStock

Es posible agregar el vibe coding dentro del ciclo natural de la creación de portales digitales, menciona la misma fuente, ya que las habilidades técnicas que un especialista aprende en su primer año pueden quedar obsoletas cuando se retire. La razón… el desarrollo web está cambiando todo el tiempo.

“Quienes se resisten a crecer fracasarán, pero quienes sigan aprendiendo y se mantengan al día prosperarán”, añade WBS Coding School sobre los recientes cambios en la forma en que se programaba, dado que en la actualidad ya no es solo una duda técnica, sino una decisión estratégica.

La actualización de herramientas ha permitido la democratización del acceso a micro, pequeñas y medianas empresas que deseaban iniciar una página web para sus fines, pero que no sabían cómo poner en marcha sus ideas, dado que, en México, la tecnología con IA está cambiando quién puede participar en la economía digital.

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