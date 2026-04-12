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Por medio de redes sociales, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes () confirmó los sobre vuelos programados de la empresa Grupo Aéreo Monterrey, S. A. de C. V. (Magnicharters).

Ante la situación, la SICT, a través de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), reveló que las aerolíneas y los trabajan en conjunto en un plan de atención para los pasajeros en tránsito.

De acuerdo con el comunicado, los pasajeros que se encuentren en aeropuertos de Cancún, Mérida y Huatulco con vuelo programado en Magnicharters podrán acercarse a los mostradores de Aeroméxico, Viva Aerobus y Volaris para brindarles el apoyo posible.

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¿Qué pasó con el grupo Magnicharters?

El sábado 11 de abril, la empresa mexicana Magnicharters informó a sus clientes con en las próximas dos semanas sobre su cancelación, sin revelar hasta cuándo se retomará el servicio de manera normal.

El problema con la empresa fue de , por lo que “los vuelos programados para las próximas dos semanas no se llevarán a cabo”.

Por el momento, la empresa no ha revelado detalles en cuanto a reembolso o reprogramación de los vuelos.

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ss/LL

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