Por medio de redes sociales, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) confirmó los problemas logísticos sobre vuelos programados de la empresa Grupo Aéreo Monterrey, S. A. de C. V. (Magnicharters).

Ante la situación, la SICT, a través de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), reveló que las aerolíneas y los grupos aeroportuarios trabajan en conjunto en un plan de atención para los pasajeros en tránsito.

De acuerdo con el comunicado, los pasajeros que se encuentren en aeropuertos de Cancún, Mérida y Huatulco con vuelo programado en Magnicharters podrán acercarse a los mostradores de Aeroméxico, Viva Aerobus y Volaris para brindarles el apoyo posible.

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¿Qué pasó con el grupo Magnicharters?

El sábado 11 de abril, la empresa mexicana Magnicharters informó a sus clientes con vuelos programados en las próximas dos semanas sobre su cancelación, sin revelar hasta cuándo se retomará el servicio de manera normal.

El problema con la empresa fue de logística, por lo que “los vuelos programados para las próximas dos semanas no se llevarán a cabo”.

Por el momento, la empresa no ha revelado detalles en cuanto a reembolso o reprogramación de los vuelos.

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ss/LL