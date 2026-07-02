Una nueva era ha comenzado en el Club Universidad Nacional, con la llegada de un nuevo patrocinador.

Los Pumas hicieron oficial su alianza comercial con una marca deportiva alemana, a partir de la Temporada 2026-27.

Por los próximos cinco años, esta empresa, con sede en Herzogenaurach y con cerca de ocho décadas de historia, vestirá a los y las futbolistas auriazules.

Tanto el primer equipo, como el femenil y las fuerzas básicas portarán las nuevas camisetas que “tienen detalles del animal”; por ejemplo, el de visita “tiene dos garras que representan el pasado y el futuro, la historia que vamos a construir de ahora en adelante entre el club y la marca”.

En conferencia de prensa, realizada en las instalaciones de La Cantera, el presidente de la institución universitaria, Luis Raúl González Pérez, fue el encargado de dar a conocer la noticia.

“Queremos seguir escribiendo historias y parte de esas historias es que juntos podemos ir de la mano para alcanzar los objetivos que identifican a Pumas: ser un equipo competitivo de manera sostenida y que muestre esos valores que tiene de garra para jugar profesionalmente”, declaró el dirigente auriazul.

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“Juntos queremos alcanzar la anhelada octava copa” 🔜 🏆



El presidente del Club Universidad Nacional, Luis Raúl González, anuncia la alianza con una marca alemana y comparte el principal objetivo del acuerdo comercial 🗣️🐾



Miguel Flores | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/f2bLNK14gS — Universal Deportes (@UnivDeportes) July 2, 2026

Además, aseguró que el “gran objetivo que anima” a este acuerdo comercial es “alcanzar esa anhelada octava copa”.

El presidente de los Pumas también recordó que el último campeonato obtenido (2015) fue con esta misma marca, por lo que valoró su regreso y manifestó que desea “convertirlo en cábala”.

Respecto al diseño de las playeras, Luis Raúl González destacó que tienen como propósito mostrar la identidad del equipo.

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“Los jerseys que ahora portará el Club Universidad Nacional buscan generar ese aspecto que nos identifica de garra, de coraje, de velocidad, de empuje, de jugar con el corazón en la cancha”, expresó.

Por su parte, el general manager de la empresa habló sobre el que significa volver a colaborar con este club.

“Es un placer y un honor trabajar con Pumas, que es una institución que la marca admira. Ya estuvimos aquí, por lo tanto, esto es como un regreso a casa para nosotros. No hay quizás dos marcas que puedan tener mayor afinidad, eso es evidente”, manifestó.

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Además, coincidió en que la principal meta de este acuerdo comercial es el “campeonato”, por lo que la “historia reciente” que existe entre ambas organizaciones los motivó a regresar.

“Hemos vuelto para apoyarlos a ustedes, para ganar otro título y sumar una nueva estrella. Nuestro objetivo como marca es apoyar al club, que rinda lo máximo posible dentro de sus posibilidades. Nosotros lo vamos a apoyar tanto fuera como dentro del campo”, añadió en la conferencia de prensa de los Pumas.