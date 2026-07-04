Canadá afronta este sábado uno de los desafíos más importantes de su participación en la Copa del Mundo cuando se mida a Marruecos en los octavos de final. Impulsado por el respaldo de su afición y el deseo de seguir haciendo historia en casa, el conjunto canadiense buscará imponer intensidad desde los primeros minutos para mantener vivo el sueño de avanzar entre los ocho mejores equipos del torneo.

Del otro lado estará una selección marroquí que ha confirmado las expectativas que la acompañaban desde el inicio de la competencia. El combinado africano ha destacado por su equilibrio en todas las líneas, una defensa sólida y una peligrosa capacidad para aprovechar los espacios al contragolpe, argumentos que le permitieron superar una exigente ronda previa ante Países Bajos en Monterrey.

Lee también La dolorosa despedida de Vozinha y Cabo Verde del sueño mundialista

Se espera un duelo de estilos contrastantes y máximas emociones, con Canadá apostando por el empuje colectivo y la energía de jugar ante su gente, mientras que Marruecos intentará imponer la experiencia y la disciplina táctica que lo han convertido en una de las revelaciones más consistentes del futbol internacional

LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO

Universal Deportes 10:36 AM ¿Quién será el árbitro del partido? El árbitro designado para el partido de Canadá vs Marruecos, correspondiente a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, es el inglés Michael Oliver.





