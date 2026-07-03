Dos años después de su salida, Trevor Bauer volvió de manera oficial a los Diablos Rojos del México. El lanzador estadounidense fue presentado como refuerzo de la organización escarlata y expresó su entusiasmo por reencontrarse con el club con el que conquistó el campeonato de la temporada 2024 y firmó una de las mejores campañas para un pitcher en la Liga Mexicana de Beisbol.

"Estoy muy emocionado de estar de vuelta en la organización de Diablos, de ver a todos mis amigos y familia, al equipo de entrenamiento, a los jugadores en especial", dijo Bauer en sus primera impresiones durante su presentación oficial.

El derecho tendrá su esperado regreso al montículo este fin de semana. Su primera apertura está programada para este sábado 4 de julio, en el segundo encuentro de la serie frente a los Piratas de Campeche, con la expectativa de convertirse nuevamente en una de las principales figuras del conjunto capitalino.

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Diablos Rojos del México presenta a Trevor Bauer como su refuerzo 👹⚾️



"Estoy muy emocionado de estar de vuelta en la organización de Diablos, de ver a todos mis amigos y familia, al equipo de entrenamiento, a los jugadores en especial", dijo Bauer.🔥 pic.twitter.com/4vNITop4xl — Universal Deportes (@UnivDeportes) July 4, 2026

"Estoy muy emocionado para mañana para salir y ver a los fans de Diablos en el estadio. Ya los he podido ver un poco en Oaxaca, hay muchos fans allí, pero estoy emocionado de estar de vuelta con los fans de Diablos y espero ayudar a ganar el campeonato por tercera ocasión consecutiva. Es un placer estar aquí", sentencio el pitcher.

La llegada de Bauer representa un impulso importante para una escuadra que busca mantenerse como la gran potencia del circuito. En su anterior etapa con los Diablos dejó una huella histórica al establecer el récord de más ponches en un solo juego de la LMB con 19, además de firmar un inning inmaculado. También terminó la campaña 2024 como líder en juegos ganados con 10 triunfos y en ponches con 120, cifras que le permitieron recibir el reconocimiento como Pitcher del Año.

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El serpentinero aseguró que regresa con mayor experiencia y con nuevas herramientas para enfrentar a los bateadores de la Liga que tendré algunas maneras de combatir", señaló.

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"Regresa un hombre que vino a hacer historia" ⚾️🔥



👹 Santiago Harp Grañén, directivo de los Diablos Rojos del México, le da la bienvenida al sepentinero estadounidense Trevor Bauer. pic.twitter.com/uXJqKu3f1w — Universal Deportes (@UnivDeportes) July 4, 2026

"Los jugadores rivales estarán preparados, estoy seguro, y hay muchas ofensivas muy buenas en esta Liga. Así que será un buen desafío, por seguro, estoy emocionado por ello, pero también me he ido mejorando como pitcher. Tengo nuevos lanzamientos, y más experiencia bajo mi brazo, así que tendré algunas maneras de combatir", señaló.

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Con Diablos Rojos del México y Toros de Tijuana como líderes de sus respectivas zonas, una posible Serie del Rey entre ambas organizaciones comienza a tomar fuerza. Ese escenario también abriría la posibilidad de un atractivo duelo entre Bauer y Justin Turner, una posibilidad que el estadounidense espera con entusiasmo.

"(Toros) están teniendo una fantástica temporada, tenemos una fantástica temporada obviamente también, y en fin, creo que los fans quieren ver a los dos mejores equipos jugar, y si es yo vs. Justin en la final, eso será divertido. Al final, solo quiero asegurarme de que lleguemos a la final, y eso nos ayudará a ganar, así que cualquier oponente, será un reto, y será divertido", apuntó.