La edición 2026 del Juego de Estrellas de la Liga Mexicana de Beisbol dejó un triunfo para el combinado internacional, que derrotó 5-3 a la Selección Mexicana en el Walmart Park de Monterrey gracias a una ofensiva efectiva y un sólido desempeño colectivo.

La figura de la noche fue Robinson Canó, quien impulsó el ataque con un cuadrangular y un sencillo productor para quedarse con el reconocimiento al Jugador Más Valioso del encuentro.

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El partido tuvo un inicio parejo, pero el equilibrio desapareció en la tercera entrada. Con dos outs en la pizarra, Robinson Canó castigó el pitcheo mexicano con un jonrón por el jardín derecho que abrió el marcador y cambió el rumbo del compromiso.

Todavía en ese tercer episodio, Kyle Garlick amplió la diferencia con un sencillo al jardín derecho que permitió la anotación de Gabriel Cancel para colocar el 2-0 en favor de las Estrellas de la LMB.

La ventaja aumentó en la sexta entrada con un ataque de tres carreras. Juan Santana produjo dos anotaciones con un sencillo que se combinó con errores defensivos del jardinero derecho Juan Mora, una acción que permitió que Harold Ramírez y el propio Santana llegaran al plato para el 4-0.

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Más tarde apareció otra vez Robinson Canó. El dominicano conectó un sencillo al jardín derecho que remolcó a Webster Rivas y puso el 5-0, una diferencia que terminó por resultar decisiva para el desenlace del encuentro.

La selección mexicana intentó reaccionar en la parte baja del séptimo inning. Ricardo Valenzuela conectó un sencillo que permitió las anotaciones de Maikel Serrano y Roberto Valenzuela, mientras Samar Leyva avanzó hasta la antesala para acercar al representativo nacional.

Después, un rodado de Víctor Márquez permitió que Samar Leyva cruzara el plato para colocar el marcador 5-3. Sin embargo, el esfuerzo no fue suficiente para completar la remontada y el equipo de la LMB aseguró la victoria.

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Con este resultado, las Estrellas de la Liga Mexicana de Béisbol se quedaron con la edición 2026 del Juego de Estrellas, en una noche que tuvo como gran protagonista a Robinson Canó, cuyo poder con el bat y producción ofensiva marcaron la diferencia frente a la Selección Mexicana.