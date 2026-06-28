El piloto mexicano, Sergio “Checo” Pérez, se retiró tempranamente de la carrera del Gran Premio de Austria por una falla en su monoplaza de Cadillac. La escudería estadounidense sufrió un doble abandono, ya que el finlandés Valtteri Bottas también quedó fuera del Red Bull Ring de Spielberg.

Este fue el segundo abandono de Pérez Mendoza en su regreso a la máxima categoría del automovilismo. El primero fue en el Gran Premio de Canadá que se celebró el pasado mes de mayo. Y es que, a lo largo del fin de semana, Cadillac sufrió problemas por el sobrecalentamiento de los frenos en el circuito austriaco.

“Tener este problema ha sido muy frustrante para todo el equipo. Espero que tengamos una discusión interna para hablar sobre nuestros procesos y cómo estamos haciendo las cosas porque no podemos tener este tipo de situaciones”, aseveró en entrevista para los micrófonos de la Fórmula 1.

En el quinto giro de la carrera, “Checo” notificó por radio que había humo en la cabina de su monoplaza, por lo que ingresó a boxes para ser auxiliado. Un escenario similar al de Valtteri Bottas, quien reportó un incendio en la parte delantera de su vehículo.

“Fue un buen inicio. Desafortunadamente no progresamos lo suficiente. [...] La situación se veía favorable para nosotros, pero desafortunadamente tuvimos que retirarnos muy temprano. Parecía que teníamos más tiempo para competir con los otros, así que es una lástima”, sentenció Pérez.

Antes de abandonar la carrera, Sergio Pérez largó desde la posición diecinueve. Mientras que, por su parte, Valtteri Bottas arrancó desde el puesto veinte. La corona quedó en manos del británico George Russell (Mercedes), seguido de Max Verstappen (Red Bull) y Kimi Antonelli (Mercedes).

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A la espera de sumar el primer punto histórico de la escudería estadounidense, ambos pilotos verán acción en el próximo Gran Premio de Gran Bretaña que se celebrará del tres al cinco de julio en el Circuito de Silverstone.

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Sergio "Checo" Pérez con Cadillac, durante el Gran Premio de Austria - Foto: EFE

El mensaje de "Checo" Pérez a Venezuela

Aunque no logró terminar la carrera, Sergio Pérez rindió un emotivo homenaje a las víctimas del terremoto en Venezuela.

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Su casco portó una estampa en la que se enuncia “Venezuela”, junto a un corazón con los colores de su bandera.

“Venezuela, nuestros corazones están con ustedes”, escribió Pérez Mendoza en su cuenta de Instagram.