Juan Carlos “Haper” Gamboa vive semanas de gran relevancia dentro y fuera del terreno de juego.

El parador en corto de los Diablos Rojos del México fue convocado a la Selección Mexicana de la LMB para el Juego de Estrellas 2026 y, al mismo tiempo fuera del diamante, formalizó una alianza con la firma automotriz italiana Maserati.

El pelotero originario de Los Mochis atraviesa una campaña sobresaliente con la novena escarlata. Su promedio de bateo de .333, acompañado de cuatro cuadrangulares y 38 carreras impulsadas, lo colocan entre los elementos más productivos del club capitalino, que se mantiene como uno de los principales contendientes de la temporada.

Lee también Chequia y Sudáfrica, rivales de México en el Mundial 2026, empatan en el inicio de la Jornada 2

¡Es Gamboa! ⚾️👹



El parador en corto de los Diablos Rojos, 'Haper' Gamboa, y Maserati anuncian su alianza. pic.twitter.com/vUVdVgrvmj — Universal Deportes (@UnivDeportes) June 18, 2026

La nueva relación entre Gamboa y Maserati busca destacar aspectos que han caracterizado la trayectoria del jugador, como la disciplina, el compromiso y el liderazgo. Estas cualidades fueron determinantes para concretar el acuerdo entre ambas partes.

“Bueno, en lo personal, contentísimo, muy emocionado, agradecido primero que nada por todo y por la familia Maserati, con Dios sobre todo por estos momentos y de verdad que lo estamos disfrutando mucho, consciente de que entre muchas cosas bonitas y muchas cosas buenas están por venir, y de verdad que sobre todo agradecido por esta alianza, por estos momentos, por darme la bienvenida a la familia Maserati, de verdad que es una bendición. Muy emocionado, muy emocionado por eso”, confesó Gamboa.

[Publicidad]

Durante la presentación del acuerdo, el director general de Maserati México, Rodnei Silva, destacó el perfil humano y deportivo del capitán escarlata, al considerar que representa los principios que la compañía busca proyectar.

"Nos encanta hacer historia" 🔥



'Haper' Gamboa explica comonse siente al interior de la novena de los Diablos en cuanto a la presión de buscar el Tricampeonato ⚾️ pic.twitter.com/pHlwr98gtf — Universal Deportes (@UnivDeportes) June 18, 2026

“El valor principal de la marca (Maserati) son las personas, son las emociones, son las experiencias que podemos generar y no podríamos estar más felices y honrados en tener a Haper, un ser humano increíble, aparte de una estrella, es uno de los mayores jugadores de beisbol en América”, manifestó Silva.

Lee también Padre de Messi atraviesa problemas de salud que lo mantienen hospitalizado

[Publicidad]

“(Haper) es capitán del mayor equipo de beisbol de México, tenemos el honor en Maserati en recibirle a la familia, sus valores, su disciplina, su compromiso con el deporte, su compromiso con las personas y sus compañeros; para nosotros es justamente lo que buscábamos en una estrella para esta alianza”, dijo el directivo de la marca italiana.