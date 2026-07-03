Con la victoria (1-0) de la Selección de Colombia sobre Ghana, quedaron definidos los Octavos de Final de la Copa del Mundo 2026. Mañana comienza una nueva fase en esta justa.

Una fase en la que sin lugar a duda el duelo más atractivo es el choque entre Portugal y España, el próximo lunes 6 de julio, en el Dallas Stadium.

Por su parte, la Selección Mexicana quiere seguir con vida en este Mundial 2026, ante Inglaterra, el domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México, en el que será el último partido de México como sede mundialista.

La ronda de Octavos de Final abrirá este sábado con los partidos Canadá vs Marruecos y Paraguay vs Francia; la fase terminará el martes con los choques Argentina vs Egipto y Suiza vs Colombia.

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Quedaron definidos los Octavos de Final del Mundial 2026

Sábado 4 de julio

Canadá vs Marruecos/ 11:00 horas

Paraguay vs Francia/ 15:00 horas

Domingo 5 de julio

Brasil vs Noruega/ 14:00 horas

México vs Inglaterra/ 18:00 horas

Lunes 6 de julio

Portugal vs España/ 13:00 horas

Estados Unidos vs Bélgica/ 18:00 horas

Martes 7 de julio

Argentina vs Egipto/ 10:00 horas

Suiza vs Colombia/ 14:00 horas

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