[Publicidad]
Con la victoria (1-0) de la Selección de Colombia sobre Ghana, quedaron definidos los Octavos de Final de la Copa del Mundo 2026. Mañana comienza una nueva fase en esta justa.
Una fase en la que sin lugar a duda el duelo más atractivo es el choque entre Portugal y España, el próximo lunes 6 de julio, en el Dallas Stadium.
Por su parte, la Selección Mexicana quiere seguir con vida en este Mundial 2026, ante Inglaterra, el domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México, en el que será el último partido de México como sede mundialista.
La ronda de Octavos de Final abrirá este sábado con los partidos Canadá vs Marruecos y Paraguay vs Francia; la fase terminará el martes con los choques Argentina vs Egipto y Suiza vs Colombia.
Lee también Inglaterra llega a su hotel de concentración en medio de un fuerte dispositivo de seguridad
Quedaron definidos los Octavos de Final del Mundial 2026
Sábado 4 de julio
- Canadá vs Marruecos/ 11:00 horas
- Paraguay vs Francia/ 15:00 horas
Domingo 5 de julio
- Brasil vs Noruega/ 14:00 horas
- México vs Inglaterra/ 18:00 horas
Lunes 6 de julio
- Portugal vs España/ 13:00 horas
- Estados Unidos vs Bélgica/ 18:00 horas
Martes 7 de julio
- Argentina vs Egipto/ 10:00 horas
- Suiza vs Colombia/ 14:00 horas
Lee también México vs Inglaterra no cambia de hora; se mantiene a las 18:00 horas
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Mundo
La democracia de EU, bajo estrés
Mundo
Sobrevivientes de la zona cero en Venezuela no quieren volver; “pudimos estar bajo los escombros”
Nación
Sheinbaum afirma que EU es potencia económica, pero no cultural; destaca valores de pueblos originarios
Tendencias
¿Cómo limpiar el horno de microondas correctamente?; conoce la guía definitiva para proteger tus alimentos