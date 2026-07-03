Universal Deportes | 03-07-26 | 21:31 | Actualizada | 03-07-26 | 21:49 |

Conde la Selección de Colombia sobre Ghana, quedaron definidos los Octavos de Final de la Copa del Mundo 2026. Mañana comienza una nueva fase en esta justa.

Una fase en la que sin lugar a duda el duelo más atractivo es el choque entre Portugal y España, el próximo lunes 6 de julio, en el Dallas Stadium.

Por su parte, la Selección Mexicana quiere seguir con vida en este Mundial 2026, ante Inglaterra, el domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México, en el que será el último partido de México como sede mundialista.

La ronda de Octavos de Final abrirá este sábado con los partidos Canadá vs Marruecos y Paraguay vs Francia; la fase terminará el martes con los choques Argentina vs Egipto y Suiza vs Colombia.

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Quedaron definidos los Octavos de Final del Mundial 2026

Sábado 4 de julio

  • Canadá vs Marruecos/ 11:00 horas
  • Paraguay vs Francia/ 15:00 horas

Domingo 5 de julio

  • Brasil vs Noruega/ 14:00 horas
  • México vs Inglaterra/ 18:00 horas

Lunes 6 de julio

  • Portugal vs España/ 13:00 horas
  • Estados Unidos vs Bélgica/ 18:00 horas

Martes 7 de julio

  • Argentina vs Egipto/ 10:00 horas
  • Suiza vs Colombia/ 14:00 horas

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