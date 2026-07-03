El Senado de la República confirmó que el senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de supuestos nexos con el crimen organizado y narcotráfico, recibe íntegra su dieta a través de cheques, ante el congelamiento de sus cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

La información de la manera en la cual el Senado burló la restricción de las autoridades financieras fue entregada por la Dirección General de Pago a Senadores de la Tesorería de la Cámara Alta, en respuesta a una solicitud de acceso a la información con folio 350030300049326.

En el oficio T/DGPS/251/26, fechado el 10 de junio de 2026 y firmado por la directora general Melisa López López, la Tesorería informó que, por la naturaleza jurídica de la dieta legislativa, el legislador morenista continuó recibiendo su remuneración, para lo cual anexó copia de dos cheques expedidos a su favor.

Cheques para pagarle a Enrique Inzunza. Foto: Transparencia

Lee también "Caras vemos, corazones no sabemos", Laura Itzel Castillo habla de Víctor Rodríguez; reconoce que fue su asesor en Pemex

Se detalla que las y los 128 senadores reciben una dieta que, conforme al Manual de Remuneraciones de las Senadoras, Senadores, Servidoras y Servidores Públicos de Mando y Homólogos, constituye una remuneración por la representación política que ostentan, que es irrenunciable y no representa una contraprestación por un trabajo personal subordinado.

Mayo, pagado con dos cheques

La Tesorería remitió copia de dos cheques correspondientes a las dos quincenas de mayo de 2026.

[Publicidad]

El primero fue emitido por BBVA, con fecha 14 de mayo, por un monto de 66 mil 452 pesos con 89 centavos, mientras que el segundo fue expedido por Banorte el 28 de mayo, por 66 mil 452 pesos con 90 centavos.

Cheques para pagarle a Enrique Inzunza. Foto: Transparencia

Lee también Empresa ligada a huachibuques, en la mira de Washington; transfirió 28 mdp a importadora de hidrocarburos

La solicitud de información surgió luego de que trascendiera públicamente que las cuentas bancarias del legislador habían sido congeladas, situación que impedía hacer el depósito de su dieta mediante transferencia electrónica y obligó al Senado a utilizar cheques nominativos para cubrir el pago.

[Publicidad]

El caso de Inzunza ha generado polémica desde que autoridades estadounidenses lo incluyeron entre funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa investigados debido a posible relación con "Los Chapitos", facción del Cártel de Sinaloa.

El Senado ha sostenido que no existe impedimento legal para suspender el pago de la dieta de un legislador mientras no haya una resolución judicial firme que le retire sus derechos políticos o el cargo, por lo que la remuneración continúa entregándose conforme a la normatividad vigente, aunque mediante un mecanismo diferente al depósito bancario.

Cheques para pagarle a Enrique Inzunza. Foto: Transparencia

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

[Publicidad]

dft