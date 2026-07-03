Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México auxiliaron a una mujer de 28 años que entró en labor de parto al interior de su domicilio, ubicado en la colonia Pedregal de Santo Domingo, en la alcaldía Coyoacán, donde lograron recibir al recién nacido antes de la llegada de los servicios médicos.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Chaucingo y Cerrada Yahual, luego de que los oficiales fueran alertados sobre una mujer embarazada que presentaba fuertes dolores de parto.

Al arribar al inmueble, el esposo de la mujer informó que ya se le había roto la fuente, por lo que los policías determinaron que el nacimiento era inminente. Con base en su capacitación en primeros auxilios, asistieron a la madre durante el trabajo de parto mediante técnicas de respiración y expulsión, hasta recibir al bebé.

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Después de cortar el cordón umbilical y confirmar que el recién nacido lloraba, los uniformados lo colocaron en brazos de su madre mientras esperaban la llegada del personal médico.

Minutos más tarde, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) arribaron al domicilio y trasladaron a la madre y al recién nacido a un hospital para recibir atención especializada.

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La SSC destacó que su personal operativo cuenta con capacitación en primeros auxilios para atender emergencias de este tipo y recordó a la ciudadanía que puede solicitar apoyo a través del número de emergencias 911 o con el policía más cercano.

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