Cultura | 03-07-26 | 19:59 |

Más de una veintena de poetas y escritores realizaron una manifestación en la del Fondo de Cultura Económica, por los hechos denunciados por Víctor Santana, subgerente de la editorial Tierra Adentro, quien señaló sufrir discriminación laboral y dichos de homofobia por una mujer en un chat de trabajo.

Cerca de las 5:30 de la tarde, los poetas comenzaron el acto al que invitaron a los visitantes a la librería y a los transeúntes.

Los manifestantes pegaron calcomanías en la fachada de la librería: “Fondo de Cultura Económica” con un fondo de colores de la bandera LGBT+.

Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL.
Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL.

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Además de recitar algunos poemas con temática gay, los poetas refirieron que la discriminación denunciada por Santana intenta ser olvidada y es minimizada por las autoridades del FCE, especialmente por su director,

Los poetas calificaron el caso de Santana como una evidencia más de que la homofobia y la discriminación son actos violentos que están institucionalizados, y señalaron que es una total vergüenza que ninguna autoridad se presentara en la protesta.

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Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL.
Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL.

Dijeron también que no fueron enviados por ninguna institución ni por Víctor Santana, y que el acto se realizó de manera libre y sin ningún interés más que visibilizar a la sociedad la homofobia que persiste en el FCE y en sus directivos.

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“Taibo, cabr..., te chinga... al maric...”, consignaron los poetas en voz alta.

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Atrás de ellos permanecían sentados y bebiendo café Francisco Pérez Arce y Eduardo Limón, ambos con puestos en el Fondo, y quienes no se manifestaron en público ni dijeron nada respecto a la protesta o a la denuncia de Víctor Santana. Los escritores siguieron con el recital de poemas hasta las 7 de la noche.

Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL.
Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL.
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