Más de una veintena de poetas y escritores realizaron una manifestación en la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica (FCE), por los hechos denunciados por Víctor Santana, subgerente de la editorial Tierra Adentro, quien señaló sufrir discriminación laboral y dichos de homofobia por una mujer en un chat de trabajo.

Cerca de las 5:30 de la tarde, los poetas comenzaron el acto al que invitaron a los visitantes a la librería y a los transeúntes.

Los manifestantes pegaron calcomanías en la fachada de la librería: “Fondo de Cultura Económica” con un fondo de colores de la bandera LGBT+.

Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL.

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Además de recitar algunos poemas con temática gay, los poetas refirieron que la discriminación denunciada por Santana intenta ser olvidada y es minimizada por las autoridades del FCE, especialmente por su director, Paco Ignacio Taibo II.

Los poetas calificaron el caso de Santana como una evidencia más de que la homofobia y la discriminación son actos violentos que están institucionalizados, y señalaron que es una total vergüenza que ninguna autoridad se presentara en la protesta.

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Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL.

Dijeron también que no fueron enviados por ninguna institución ni por Víctor Santana, y que el acto se realizó de manera libre y sin ningún interés más que visibilizar a la sociedad la homofobia que persiste en el FCE y en sus directivos.

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“Taibo, cabr..., te chinga... al maric...”, consignaron los poetas en voz alta.

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Atrás de ellos permanecían sentados y bebiendo café Francisco Pérez Arce y Eduardo Limón, ambos con puestos en el Fondo, y quienes no se manifestaron en público ni dijeron nada respecto a la protesta o a la denuncia de Víctor Santana. Los escritores siguieron con el recital de poemas hasta las 7 de la noche.

Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL.