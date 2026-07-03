El libro "La bella simplicidad. Memorias del Parsifal", del director de escena y miembro titular del Seminario de Cultura Mexicana, Sergio Vela, reúne ensayos, documentos de trabajo, entrevistas, reseñas, storyboards, dibujos y material fotográfico con el que trabajó el estreno en México del "Parsifal", última ópera de Richard Wagner, presentada en el Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña de León, Guanajuato, el 18 de abril de 2024 en el marco del Liber Festival.

"Se trata del testimonio de un tema que me ha acompañado durante casi medio siglo. Tengo sesenta y dos años, fue a los 14 cuando escuché por primera vez una grabación del Parsifal, y empecé a familiarizarme y leer el libreto", afirma Vela, en entrevista, sobre el libro que se presenta mañana, al mediodía, en el Foro Castalia del Seminario de Cultura Mexicana (Presidente Masaryk 526, Polanco).

En el evento participan, además del autor, el comunicador Leonardo Curzio, el ensayista Jesús Silva-Herzog Márquez y el escritor Fernando Fernández, quien es editor del libro y miembro del Seminario de Cultura Mexicana.

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"Una obra como como La bella simplicidad tiene el propósito de recuperar la memoria o preservación documental de un acontecimiento escénico como fue, en este caso, el estreno de Parsifal en México", continúa y explica que cada puesta en escena que lleva a cabo está debidamente documentada y en orden, aunque su divulgación no se encuentre abierta propiamente al público.

En el caso de "Parsifal" a Vela le pareció que había una proliferación de material sustancioso (textos e imágenes) con el cual el público podría adentrarse en la puesta en escena. Una especie de bitácora, dice, de lo ya presenciado, el testimonio del estreno en México que se vuelve doblemente relevante por la condición efímera de las artes escénicas: "Una vez que transcurre esa experiencia, queda la memoria. Hay muchas maneras de preservar esa memoria, tanto con documentos audiovisuales como textuales. Fue así como quedó integrado este libro que es, también, un testimonio de la colaboración de todo el equipo que me ha acompañado, en el transcurso de los años, en mis actividades como autor de puestas en escena, diseños escenográficos e iluminación".

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Vela continúa: "Evidentemente hay también un cúmulo de reflexiones que me pareció pertinente compartir con el público". Explica que, al mismo tiempo que el libro es presentado, éste podrá comprarse en formato electrónico, y se dispondrá, de forma gratuita y en línea, del registro audiovisual del "Parsifal" en el Teatro del Bicentenario. Así como del documental "Parsifal. Estreno en México", de Jaime Casanova, disponible en YouTube a partir de mañana.

Algunas de las ideas que, durante varias décadas, han acompañado a Vela en torno al Parsifal atraviesan la compasión como motor fundamental del drama: "Creo que la compasión es un bien muy escaso, urgente y necesario, para nuestra especie y el planeta mismo. El contenido moral de una obra como Parsifal, el contenido estético y la hondura de los temas que contiene, la búsqueda del grial simbólicamente, han sido asuntos recurrentes en mis reflexiones referentes al trabajo escénico".

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Destaca que, cuando se concretó la presentación en León con la coproducción de Arte y Cultura del Centro Ricardo B. Salinas Pliego y el Teatro del Bicentenario, se conjugó algo innegable: "Una entrega mayúscula de parte de todo el equipo que me ha acompañado en esta aventura y en otras tantas. Los logros alcanzados ameritaban la divulgación y preservación de la memoria".

Por último señala: "Para interpretar una obra como ésta y hallar su significación más prístina hay que despojarnos de prejuicios, hay que actuar críticamente. Uno de los grandes prejuicios que existen hoy en día es suponer que los acontecimientos políticos o la ideología hayan teñido el contenido de la obra de aspectos negativos.

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"No hay nada que permita suponer que hay una índole racial en la purificación ritual que implica el Santo Grial; la sangre redentora no tiene nada que ver con una pureza de sangre en términos de racismo. Esas son sobreinterpretaciones debidas, a mi juicio, a una tergiversación muy equivocada del significado de las obras de Wagner.

"Debemos atender a la naturaleza del mito. Los mitos son siempre elocuentes y no admiten una sola lectura. La complejidad de los mitos y de las obras cargadas de un valor simbólico es inagotable y, como si fueran prismas de múltiples facetas, muestran aspectos diversos dependiendo de dónde provenga la luz y sobre qué cara recaiga".

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