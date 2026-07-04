Los tenis son uno de los básicos del guardarropa, pero también una de las prendas que más acumulan polvo, lodo, manchas y malos olores. Aunque muchas personas recurren a la lavadora para que queden impecables, este método puede deteriorar los materiales, deformar la suela o despegar los acabados.

Si quieres que tus tenis luzcan limpios por más tiempo, lo mejor es seguir una rutina de limpieza según el tipo de material. Aquí te contamos cómo hacerlo correctamente.

Elimina el exceso de polvo antes de proceder a lavarlos. Foto: Pexels

¿Cómo limpiar tus tenis sin dañarlos?

Antes de comenzar, retira las agujetas y las plantillas para limpiar cada parte por separado. Después elimina el exceso de polvo con un cepillo de cerdas suaves o un paño seco.

Prepara una mezcla de agua tibia con unas gotas de jabón neutro y limpia la superficie con movimientos suaves. Evita saturar el calzado de agua, especialmente si está hecho de piel, gamuza o materiales delicados.

Para las suelas puedes usar un cepillo de cerdas más fuertes y firmes, ya que suelen acumular la mayor cantidad de suciedad.

El Oso Sport: la línea especializada para limpiar y cuidar tus tenis

Si quieres que tus tenis luzcan como nuevos por más tiempo, además de una limpieza adecuada, utilizar productos diseñados específicamente para este tipo de calzado podría ser de gran ayuda. La línea El Oso Sport reúne diferentes soluciones para limpiar, desinfectar y mantener en buen estado materiales como piel, lona, tela y vinil.

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Entre los productos que integran la colección de reciente lanzamiento destacan:

Gel limpiador: ideal para eliminar suciedad de piel, lona, tela y vinil sin maltratar los materiales.

Espuma Limpiadora: una opción práctica para limpiezas rápidas, ya que ayuda a retirar la suciedad sin necesidad de cepillar intensamente.

Limpiador en spray: pensado para una limpieza ligera y mantenimiento frecuente entre usos.

Blanqueador de entresuela: ayuda a devolver el color blanco a la suela y reducir el aspecto amarillento provocado por el uso.

Desodorante para calzado: elimina malos olores y ayuda a mantener los tenis frescos después de hacer ejercicio o utilizarlos durante varias horas.

Cada producto cumple una función específica, por lo que pueden utilizarse de forma complementaria para prolongar la vida útil del calzado y mantenerlo limpio sin recurrir a métodos agresivos que dañen los materiales.

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¿Qué hacer si tus tenis son blancos?

Los tenis blancos requieren un poco más de atención porque cualquier mancha suele notarse con facilidad.

Una buena práctica es limpiarlos apenas detectes la suciedad para evitar que se impregne. También conviene evitar el cloro, ya que puede provocar que algunos materiales se tornen amarillentos con el tiempo.

Para las agujetas, basta con lavarlas aparte con agua tibia y jabón para devolverles su apariencia original.

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Evita dejar residuos de jabón porque pueden aparecer manchas amarillentas. Foto: Pexels

Errores que debes evitar al limpiar tus tenis

Meterlos constantemente a la lavadora.

Usar cloro o productos demasiado abrasivos.

Tallarlos con cepillos de cerdas muy duras.

Secarlos directamente bajo el sol durante varias horas.

Guardarlos húmedos, ya que pueden generar malos olores o moho.

Con una limpieza periódica y los productos adecuados, tus tenis pueden conservar su apariencia por mucho más tiempo y mantenerse listos para acompañarte en cualquier ocasión.

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