Al insistir en la defensa de la soberanía, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que no va a agachar la cabeza ante Estados Unidos, tras responder sobre el retiro de visa a Andrés Manuel “Andy” López Beltrán.

En su conferencia mañanera de este viernes 14 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que como Presidenta busca la mejor relación posible con el gobierno de Donald Trump.

“Hay que defender nuestra posición y eso no quiere decir que haya un rompimiento ni mucho menos, si no decir las cosas como son. Obviamente, yo lo digo como Presidenta y busco siempre la mejor relación posible con Estados Unidos, siempre.

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“Por mi pueblo, por mi patria y porque así debe ser, pero no voy a agachar la cabeza tampoco. Y no es un asunto personal, es un asunto de defensa de la patria, así de sencillo”, declaró.

Expresó también que “la mejor forma de relacionarse es no achicarse”: “¿Por qué vamos a bajar la cabeza, por qué nos vamos a arrodillar, por qué vamos a tener miedo? No, somos un país grandioso y estamos dando resultados y la gente está contenta. Entonces vamos a seguir buscando una buena relación, pero también mencionando cuando quieren que hagamos cosas que consideramos que no son correctas, así sin más”.

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