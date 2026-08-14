Nación | 14-08-26 | 11:25 |

Al insistir en la defensa de la soberanía, la presidenta declaró que no va a agachar la cabeza ante Estados Unidos, tras responder sobre el retiro de visa a .

En su conferencia mañanera de este viernes 14 de agosto en , Sheinbaum Pardo aseguró que como Presidenta busca la mejor relación posible con el gobierno de .

“Hay que defender nuestra posición y eso no quiere decir que haya un rompimiento ni mucho menos, si no decir las cosas como son. Obviamente, yo lo digo como Presidenta y busco siempre la mejor relación posible con Estados Unidos, siempre.

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“Por mi pueblo, por mi patria y porque así debe ser, pero no voy a agachar la cabeza tampoco. Y no es un asunto personal, es un asunto de defensa de la patria, así de sencillo”, declaró.

Expresó también que “la mejor forma de relacionarse es no achicarse”: “¿Por qué vamos a bajar la cabeza, por qué nos vamos a arrodillar, por qué vamos a tener miedo? No, somos un país grandioso y estamos dando resultados y la gente está contenta. Entonces vamos a seguir buscando una buena relación, pero también mencionando cuando quieren que hagamos cosas que consideramos que no son correctas, así sin más”.

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