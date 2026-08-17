Ford presentó su nuevo Mustang Dark Horse SC Convertible, un auto que se posiciona como el modelo descapotable de mayor rendimiento jamás ensamblado por la marca. Esta propuesta lleva la ingeniería de Ford Racing a otro nivel, ya que está diseñado para conducción en calle al aire libre, combinando potencia y deportividad.

Su desarrollo incorpora nuevas mejoras al chasís así como a la suspensión con el objetivo de llevar la experiencia de conducción a un nuevo nivel. Si quieres conocer más sobre sus características, sigue leyendo Autopistas.

Conoce el nuevo Mustang convertible de Ford. Foto: Ford

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¿Cómo es el Ford Mustang Dark Horse SC Convertible?

Este auto cuenta con un motor V8 estándar sobrealimentado de 5.2 litros que permite 795 caballos de fuerza y 660 libras-pie de torque, además tiene una transmisión de doble embrague de siete velocidades para una velocidad casi sin esfuerzo, de arriba hacia abajo.

Los ingenieros de Ford Racing tomaron como base el rígido chasis del Dark Horse SC y adaptaron la suspensión MagneRide de nueva generación para ofrecer una navegación suave, cómoda y el máximo rendimiento en las calles.

Este es el primer Mustang descapotable de alto rendimiento desde 2013. Foto: Ford

“Tanto el cupé como el convertible Dark Horse SC han sido desarrollados por nuestros ingenieros de Ford Racing”, explicó Arie Groeneveld, ingeniero jefe del Mustang Dark Horse SC. “Pero en lugar de priorizar el convertible para establecer los tiempos de vuelta, lo hemos diseñado para que sea la máquina de gran turismo de arriba hacia abajo definitiva”.

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En cuanto al color de la carrocería, estas son las nuevas opciones:

Pintura exterior metálica morada de precisión.

Color único de la pinza de freno.

Detalles interiores premium en negro ónix y gris espacial.

Finalmente, Ryan Shaughnessy, gerente de Marketing de Ford, dejó en claro que están entregando a una nueva generación de conductores un vehículo urbano premium de alto rendimiento que es tan divertido para ser visto, como lo es para ser conducido.

Cabina del Ford Mustang Dark Horse SC Convertible. Foto: Ford

¿Cuándo llega el Ford Mustang Dark Horse SC Convertible?

¡Tómalo en cuenta! De acuerdo con Ford, los pedidos del Mustang Dark Horse SC Convertible se abrirán en el otoño de 2026 y los modelos llegarán a las salas de exposición de los concesionarios a partir de la primavera de 2027. Por otro lado, el precio no ha sido revelado por el fabricante.

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El nuevo auto de Ford demuestra que el alto desempeño no solo está reservado para la pista, también puede disfrutarse a cielo abierto por las calles. Asimismo, al ser el primer modelo descapotable de alto rendimiento desde 2013, la marca deja en claro que busca recuperar el espíritu de los deportivos y llevarlos a un nuevo nivel.

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