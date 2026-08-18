El futbolista del Bayern Munich, Jamal Musiala, reveló las causas de sus recientes desvanecimientos en los últimos partidos.

El joven jugador de 23 años dijo estar lidiando con un problema neurológico, luego de desplomarse este martes, en el partido de preparación frente al Heidenheim de Alemania, apenas tres días después de un incidente similar en contra del Leipzig.

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Musiala ingresó de cambio al 61' y cinco minutos después cayó al césped; de inmediato fue elegido atendido por los servicios médicos.

"A primera vista puede parecer angustioso, pero es algo que forma ahora parte de mi día a día. Es importante precisar que no tiene riesgos suplementarios para la salud. Me diagnosticaron breves episodios de ausencia, temporales y fácilmente tratables, causados por una disfunción neurológica", explicó mediante una publicación en redes sociales.

Pese a este problema afirma que su "deseo personal es continuar con lo que más ayuda a la curación: vivir día a día y continuar con la pasión por el futbol".

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"El FC Bayern y mi entorno privado están a mi lado y me apoyan en este camino", agregó en su cuenta de Instagram.

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