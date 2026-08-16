En el partido del Bayern Munich frente al RB Leipzig, Jamal Musiala causó gran preocupación al desplomarse durante el encuentro, acontecimiento que le dio la vuelta al mundo y despertó preguntas sobre el estado de salud del jugador alemán.

Musiala, de 23 años, cayó al césped poco antes del final del encuentro, lo que alarmó a sus compañeros antes de que el personal médico corriera a asistirlo. Atendieron al jugador antes de que uno de ellos aliviara la tensión levantando el pulgar.

Musiala pudo abandonar el campo sin ayuda y bajar por su cuenta las escaleras hacia el túnel de vestuarios, aunque todavía parecía aturdido, informó la agencia de noticias DPA.

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This video of musiala fainting looks scary😢😢 pic.twitter.com/f93kk0UNdg — finn (@feeee3028) August 16, 2026

“Lo principal es que está bien”, dijo un miembro de la junta directiva del Bayern responsable del área deportiva varias horas después pero no se dieron más detalles sobre el estado del jugador ni sobre qué provocó su desplome.

Las altas temperaturas pudieron haber influido: en ese momento había más de 30 grados Celsius (86 Fahrenheit) en Múnich. Hasta ahora, el cuadro bávaro no ha dicho nada respecto a lo sucedido, y podría ser porque no es algo tan preocupante.