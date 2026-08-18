El centrocampista español Rodrigo Hernandez 'Rodri', cuyo fichaje por el Barcelona hasta el 30 de junio de 2030 se hizo oficial este martes, aseguró que el equipo azulgrana "siempre" fue su "primera opción" cuando decidió dejar el Manchester City.

"El Barcelona es un grandísimo club, ha sido un referente por su filosofía de juego y los valores que representa. Tenía alguna otra opción más, pero el Barcelona era mi primera opción y así se lo hice entender a Joan Laporta y a la junta directiva", afirmó en la presentación oficial como nuevo jugador del club español.

Tras llegar el lunes a Barcelona, pasar este martes el reconocimiento médico en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, firmar su nuevo contrato y compartir una comida con directivos y ejecutivos del club, el centrocampista madrileño dio más detalles sobre su decisión de fichar por el Barça.

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"Uno de los motivos de venir aquí no es solo el presente sino la proyección del proyecto. El centro del campo del Barça es espectacular, pero tenemos mucho talento en todas las líneas. Vengo con ganas de seguir mejorando", puntualizó-

"Estamos creando un equipo para ganar en Europa, en España... Estoy deseando que todos los objetivos se cumplan a final de temporada", agregó.

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Rodri, cuyo traspaso se ha cerrado por unos 60 millones de euros y otros 11 en variables, según diversas fuentes, indicó que ha gozado de un "gran recibimiento" por parte del vestuario azulgrana.

En el Barça, coincidirá con siete compañeros de la selección española con los que recientemente conquistó el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá: Joan García, Pau Cubarsí, Gavi, Pedri, Olmo, Eric Garcia y Lamine Yamal.

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