En el programa “Martes del Jaguar”, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, dedicó un corrido titulado “Se fue Alejandro al gabacho” al presidente del PRI y senador de la República, Alito Moreno Cárdenas, en donde se burló de la denuncia que presentó el líder opositor ante la justicia estadounidense por presunta censura y persecución política en México.

“Con amor, se lo vamos a dedicar”, dijo la mandataria estatal minutos antes de concluir la emisión de su programa semanal.

Con guitarras y acordeones, los músicos cantaron que:

“Se fue Alejandro al gabacho,

buscando que lo protejan.

Se anda sintiendo muy macho,

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los de derecha festejan,

ya te queremos de vuelta,

te queremos tras las rejas”.

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Les comparto la canción "Se fue Alejandro al gabacho"… pic.twitter.com/Blwb6Zk7yX — Layda Sansores (@LaydaSansores) August 19, 2026

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Alejandro Moreno Cárdenas hizo pública su denuncia interpuesta el pasado 10 de agosto ante el Departamento de Estado de Estados Unidos, en donde señaló directamente a tres consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) por la prohibición que le impuso este órgano de aludir a Morena, el partido en el poder, como un “narcopartido”.

Por esto, Sansores San Román, quien ha sido adversaria política del priista, aprovechó de nuevo este espacio pagado con recursos públicos para criticar al senador, uno de los opositores más férreos al actual gobierno federal.

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Alejandro Moreno Cárdenas, senador y presidente nacional del PRI. Foto: Especial

El corrido que dedicó la gobernadora continúa de la siguiente forma:

“Tus actos son muy perversos,

quien quita y salgas raspado.

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Y mira no es poca cosa,

te acusan de peculado.

Esta frase está conmigo,

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y Napoleón es su autor.

No distraigo al enemigo,

cuando comete un error.

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Andas vendiendo la patria,

lo haces al mejor postor”.

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Layda Sansores consideró, con ironía, que Cárdenas se sentirá muy contento y agradecido con esta canción, “que dice una verdad”.

“Él hoy quiere hacerse el perseguido político. Nosotros seguiremos trabajando hasta final. Ahora sí que hasta no verte Jesús mío, ya estamos en otras investigaciones”, expresó.

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