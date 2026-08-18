Nación | 18-08-26 | 14:02 |

Guadalupe Taddei defendió la independencia de los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE) ante la denuncia que interpuso el presidente del PRI, , en Washington, después de que el órgano le prohibió referirse a Morena como un "narcopartido".

"Ninguna consejera ni consejero debe votar pensando en las consecuencias personales, administrativas, penales o internacionales que alguien puede promover en su contra", señaló.

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