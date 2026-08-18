Guadalupe Taddei defendió la independencia de los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE) ante la denuncia que interpuso el presidente del PRI, Alito Moreno, en Washington, después de que el órgano le prohibió referirse a Morena como un "narcopartido".

"Ninguna consejera ni consejero debe votar pensando en las consecuencias personales, administrativas, penales o internacionales que alguien puede promover en su contra", señaló.

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