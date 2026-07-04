Un hombre señalado de robo fue linchado por habitantes del municipio de Cohuecan, ubicado a 80 kilómetros al oeste de la capital poblana.

Los hechos ocurrieron durante la noche de ayer viernes y madrugada de este sábado, cuando pobladores acusaron a la víctima de haber hurtado llantas de un vehículo.

De acuerdo con testigos de los hechos y reportes policiales, habitantes de la cabecera municipal de Cohuecan y de la comunidad de San Juan Amecac persiguieron al sujeto, lo retuvieron y golpearon hasta causarle la muerte. Además, la fuente ovejuna causó daños a inmuebles públicos.

Lee también Tras casi 12 días desaparecido, localizan sin vida al comunicador Alex Serna en Zihuatanejo; su cuerpo presentaba huellas de tortura

El Gobierno del Estado de Puebla reprobó “contundentemente” la violencia generada por un grupo de personas en la carretera federal a San Juan Amecac, en el municipio de Cohuecan.

“En Puebla es inaceptable el uso de la violencia para hacer justicia en propia mano, por lo que no habrá impunidad”, sentenciaron las autoridades estatales.

[Publicidad]

En un comunicado de prensa, se informó que la Fiscalía General del Estado encabeza la investigación del hecho, en coordinación con autoridades estatales y municipales.

Agrega a EL UNIVERSAL como fuente preferida en Google afcl