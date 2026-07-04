León.- Un adolescente fue sentenciado a 3 años 6 meses de internamiento en un Centro Especializado por el feminicidio de su pareja Madeline Dhamar “N”, de 21 años, a quien asfixió en la colonia Nuevo Amanecer de León, Guanajuato.

Una jueza especializada en Justicia para Adolescentes dictó la condena en contra del agresor, identificado como U.A.D.H., de 17 años de edad.

El fallo se emitió en procedimiento abreviado.

En manifestaciones públicas, la familia de Madeline exigió que “el feminicida” fuera juzgado como adulto. Madeline, madre de una niña de 4 años, fue privada de la vida en una habitación de su casa, en la colonia Nuevo Amanecer: el agresor le apretó el cuello hasta quitarle la vida.

Los hechos se registraron a las 00:20 horas del 16 de marzo de 2026, cuando se reportó la localización sin vida de la víctima al interior de un inmueble ubicado en la colonia Nuevo Amanecer, informó la Fiscalía General del Estado.

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Los estudios forenses determinaron de forma científica que la causa del fallecimiento fue asfixia mecánica.

Durante la audiencia, una agente del Ministerio Público expuso los indicios integrados en la carpeta de investigación y justificó jurídicamente la procedencia de una forma de terminación anticipada del proceso, la cual fue autorizada tras la aceptación voluntaria del adolescente imputado.

“Por lo anterior, la Juez dictó la sentencia de condena. La medida de sanción impuesta por el órgano jurisdiccional consiste en el internamiento del adolescente en el Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes, por un periodo de tres años con seis meses, además de una amonestación pública”.

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Al concluir el acto procesal, tanto la representante de la fiscalía como la defensa renunciaron expresamente al plazo legal para interponer el recurso de apelación, informó la FGE.

Aseveró que por esa razón la sentencia dictada ha quedado formalmente firme, garantizando así la perspectiva de género.

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