La fecha del 4 de julio es para los Estados Unidos lo que el 16 de septiembre para México. Y no es por ser día de asueto, sino porque es el momento en que cada uno de los países festeja su Independencia de Inglaterra y España, respectivamente.

La diferencia es que el 4 de julio, gracias a la máquina arrolladora de Hollywood, es conocida ampliamente en el mundo. Eso sí, pocas son las películas que tocan el tema en sí, pero sí son varias las que hacen alusión a ella en una parte de su historia.

Aquí te damos tres de ellas, que seguramente has visto o que igual quieras volver a disfrutarlas este fin de semana.

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"Nacido el 4 de julio"

Quizá la más emblemática por tener la fecha en el título. Dirigida por Oliver Stone, quien entonces pasaba por una etapa en contra del gobierno estadounidense por la guerra de Vietnam y protagonizada por Tom Cruise.

Está inspirada en la autobiografía de Ron Kovic, un exmilitar nacido realmente en esa fecha. Muestra la historia de un joven que se alista como voluntario para ir a la guerra, convencido de que defender a su país es la mejor manera de demostrarle su amor, pero todo cambia cuando regresa postrado en silla de ruedas y obtiene poca atención por parte de las autoridades.

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Fue de las cintas más nominadas al Oscar de 1990, con ocho categorías incluyendo Película y Actor, pero sólo consiguió la de dirección y edición.

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"El día de la independencia"

Como siempre los alienígenas llegan a Estados Unidos y aparte hablan inglés. Y son los norteamericanos quienes con su inteligencia, resiliencia y organización, así sean hombres perdidos en el alcohol o la depresión, sacan a todos adelante. Fue la cinta que catapultó a Will Smith como actor de acción con algo de comedia.

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"Día de la independencia", protagonizada por Will Smith y Jeff Goldblum, nos lleva a vivir un gran ataque de los extraterrestres en contra del planeta tierra, amenazando con ello a la humanidad.

Luego de varios intentos infructuosos de destruir las naves nodriza que están en puntos estratégicos del planeta, se logra controlar una nave alienígena con la que pueden acabar con los invasores. ¿La fecha elegida para eso? Adivinó, el 4 de julio.

Es en ese día que los estadounidenses vía clave morse coordinan un contraataque mundial. Al final de la cinta, mientras en el fondo se ven las naves extraterrestres caídas, uno de los personajes le dice a otro que los fuegos que se ven son para celebrar justo el 4 de julio.

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"El patriota"

Ambientada durante la guerra de independencia estadounidense, con Mel Gibson a la cabeza. Es una historia inspirada en la historia real de Francis Marion, un fiero combatiente contra Inglaterra.

La película costó 100 millones de dólares, pero apenas recaudó el doble, es decir, fue un fracaso para los estudios.

El final de la película coloca al protagonista en un momento en que parece que los británicos van a ganar, pero el amor a la bandera estadounidense con sus franjas y el recuerdo de su familia lo hace salir avante.

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