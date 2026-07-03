Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), ambas de la Ciudad de México cumplimentaron siete órdenes de aprehensión por el delito de asociación delictuosa, en contra de presuntos miembros de un grupo criminal generador de violencia en diversas alcaldías.

Además, de acuerdo con la SSC, cuatro de los señalados estarían relacionados con el ataque armado contra empleados del bar Alma, registrado el 5 de abril de 2025, en la colonia Lomas de Chapultepec, de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Fue a través de trabajos de investigación, inteligencia, seguimiento, vigilancia y análisis realizados por personal de la SSC, que se obtuvieron los datos de prueba suficientes para obtener las órdenes de aprehensión.

Dos sujetos de 43 y 21 años fueron detenidos en un inmueble de la alcaldía Magdalena Contreras.

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Mientras que otra órden se cumplimentó en contra de una mujer de 37 años, quien se encuentra recluida en el Centro Penitenciario de Santa Martha, en Iztapalapa; la sospechosa cuenta con dos ingresos al Sistema Penitenciario capitalino.

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Otro sujeto de 43 años fue detenido en la alcaldía Tlalpan, quien cuenta con ocho ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, informó la SSC.

Un hombre de 21 años fue aprehendido en calles de la alcaldía Magdalena Contreras, quien registra un ingreso al Sistema Penitenciario capitalino.

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La sexta captura se realizó en un centro comunitario de la alcaldía Tlalpan, donde el detenido de 52 años posiblemente laboraba. El sujeto sería el probable coautor material dentro de la organización delictiva investigada, aseguró la SSC.

Y la séptima órden se cumplimentó en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en contra de un hombre de 32 años de edad, el cual cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.

Los siete detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad que los requiere.

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De acuerdo con la investigación los detenidos probablemente integran una célula delictiva generadora de violencia dedicada al homicidios, lesiones, robos a casa habitación, distribución de narcóticos, extorsiones y otros delitos de alto impacto registrados en diferentes alcaldías.

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