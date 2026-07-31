El secretario de Gobierno de la CDMX, César Cravioto, pidió a Estados Unidos frenar la producción y distribución de armas en México, pues advirtió que es el país vecino el que arma a los carteles de la droga.

“¿Quién arma a los cárteles de la droga mexicanos? Ellos. Las armas no se producen en México, se traen desde Estados Unidos, entonces un mensaje para el gobierno de Estados Unidos, que paren el comercio, primero la producción, u segundo el comercio de armas. Si están muy preocupados por lo que pasa en Estados Unidos, lo primero que tienen que hacer es que paren primero la producción, segundo la distribución y tercero, que no vengan las armas de Estados Unidos”, dijo.

“Que los Estados Unidos no solo nos señalen, sino que contribuyan a esta paz”, indicó durante un evento del programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz” que tuvo lugar la mañana de este viernes en la Parroquia de la Santa Cruz en Iztacalco.

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Vecinos de la zona, quienes acudieron a intercambiar armas y juguetes bélicos, el secretario destacó que con este programa, que se hace de manera conjunta con el Ejército Mexicano y la Iglesia Católica, desde el inicio de la actual administración se han logrado destruir casi 2 mil armas que han sido intercambiadas por dinero, sin cuestionar a la población sobre cómo llegó esa arma a sus hogares.

Al aseverar que “cada arma que se destruye es abonar a la paz”, el secretario precisó que se han destruido 378 armas largas, 124 granadas, más de 73 mil cápsulas detonantes, 122 mil cartuchos y se han ejercido casi 10 millones de pesos en este programa.

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