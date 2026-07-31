Amecameca, Méx.— Cuando la luz se va y llega la oscuridad, ellas se aparecen. A más de 2 mil 600 metros de altura sobre el nivel del mar, en las faldas del Iztaccíhuatl y el Popocatépetl, el Bosque Esmeralda guardaba un secreto que hoy muchos conocen: El santuario de luciérnagas más grande del país.

Primero aparecieron dos o tres puntos luminosos, casi imperceptibles, luego más y en cuestión de minutos, el aire se llenó de destellos verdes y amarillos que se movían sin prisa. Aunque esta noche el cielo estuvo despejado y la luz lunar iluminó la parte del bosque que los árboles no cubrieron, había enjambres vivos entre los troncos y el suelo húmedo.

La noche fresca de un día de verano en esa zona de los volcanes no detuvo el espectáculo natural. El viento apenas movió las ramas. Cada destello iluminó por instantes cada pequeño espacio de esa área boscosa.

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Los visitantes en silencio admiraron la maravillosa escena que les ofrecieron esa noche las diferentes especies que se reproducen en ese sitio que se encuentra dentro de un Área Natural Protegida de 100 hectáreas.

Rafael Eugenio Parrilla, director del parque ecoturístico dijo que en 2025 se halló una luciérnaga especial. Foto: LUIS CAMACHO/EL UNIVERSAL

“En el ejido tenemos ocho especies diferentes de luciérnagas. Tres son nocturnas y cinco diurnas. Su presencia evidencia el cuidado del bosque. Representa la salud de un bosque. Sara Lewis lo afirma en 2020: la luciérnaga representa el grado máximo de conservación.

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“En 2025 hallamos una luciérnaga especial que no figuraba en los registros de la Universidad Autónoma Chapingo ni del Instituto de Biología de la UNAM. Hoy se suma al inventario nacional. Su nombre es Photinus esmeraldensis. Al igual que el resto, es un controlador biológico de plagas. Se alimenta de gallina ciega y mantiene el equilibrio del ecosistema”, explicó Rafael Eugenio Parrilla Arroyo, director general del parque ecoturístico Bosque Esmeralda, en el Ejido Emiliano Zapata.

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“De acuerdo con el seguimiento de noviembre de 2025 a mayo de 2026, registramos 432 mil luciérnagas por hectárea. En 2016 partimos de 180 mil. Casi se duplicó. Es resultado de la restauración: reforestación, brechas cortafuego, mantenimiento de árboles y control del descortezador que enferma los árboles y abre claros que alteran el hábitat”, abundó. En esta temporada ese lugar ha recibido a cerca de 12 mil visitantes.

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En esa región del país se encuentra la Photinus palaciosi, conocida como la luciérnaga de los volcanes, pues habita en Tlaxcala, Puebla, Estado de México y parte de Veracruz, a lo largo del Eje Volcánico.

Requiere una temperatura entre 10 y 14 grados, aunque lo ideal son 12 y una humedad de 75% a 85% y lo óptimo es 80%, así como viento casi nulo.

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Con luna llena se mantiene bajo la sombra de los árboles. Su ciclo dura un año. Tras el apareamiento, los huevos incuban 30 días. Nacen larvas de un milímetro —entre 50 y 150 por postura— que viven 10 meses en el suelo, donde comen gallina ciega, lombrices, babosas y caracoles. Después emergen, la hembra adulta vive hasta 30 días; el macho sólo de tres a cinco.

Los visitantes admiraron la maravillosa escena que les ofrecieron esa noche las diferentes especies. Foto: LUIS CAMACHO/EL UNIVERSAL

No figura en la Norma Oficial Mexicana 059, pero cualquier cambio brusco en el bosque la hace desaparecer. El trabajo del ejido, fundado el 23 de noviembre de 1999 y formado por 28 ejidatarios, le valió en 2021 el Premio Nacional al Mérito Forestal. Hoy existen 14 sitios de avistamiento en el país; Bosque Esmeralda es el de mayor diversidad, según Parrilla Arroyo.

“Es un lugar bastante interesante porque nunca había visto tantas luciérnagas juntas y aparte es una experiencia maravillosa e inolvidable por el paisaje que hay en esta zona del país”, dijo Abril, una adolescente de 14 años de la Ciudad de México, quien visitó con su familia el Bosque Esmeralda.

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“Lo más emocionante es que en medio de la oscuridad total, decenas de lucecitas parpadean, la naturaleza es maravillosa”, contó Aideth, una madre de familia quien llevó a sus hijas al recorrido.

Fernanda, una niña capitalina de ocho años, se dijo impresionada: “Lo que más me gustó fue ver muchas luces por todos lados”.

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