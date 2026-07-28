La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), en coordinación con el Fungario de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), presentó "Hongosto: jornada por la conservación de los hongos de la Ciudad de México", una iniciativa que contempla 43 actividades científicas, culturales, educativas y recreativas.

A través de un comunicado, la dependencia detalló que se realizará del 28 de julio al 5 de septiembre y busca fomentar el reconocimiento de los hongos como parte fundamental del patrimonio biológico y cultural de la capital.

Indicó que impulsará una red de colaboración entre ciudadanía, especialistas y comunidades, inspirada en el micelio, la estructura subterránea que conecta a los hongos con otros organismos y desempeña un papel esencial en el equilibrio de los ecosistemas.

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¿Qué actividades se van a realizar en Hongosto?

Las actividades incluirán recorridos, talleres y experiencias para que las y los asistentes conozcan las Áreas Naturales Protegidas, las Áreas de Valor Ambiental y el Suelo de Conservación de la Ciudad de México, con el acompañamiento de educadores ambientales, brigadistas, ejidos y comunidades dedicadas a la protección de estos espacios.

Además, detalló que participarán los Centros de Cultura Ambiental y el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental con eventos especiales, además de organizaciones como el Colectivo Chalchiuhtlicue, integrado por mujeres de Iztapalapa, y Amazilias: Red de Observadoras de Aves, que promoverán actividades enfocadas en la apreciación y conservación del patrimonio natural de la ciudad.

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Como parte de los preparativos de esta jornada, agregó que las personas encargadas de las actividades recibieron capacitación por parte del doctor Sigfrido Sierra Galván y la maestra en Ciencias Lisette Chávez García, especialistas del Fungario de la Facultad de Ciencias de la UNAM, quienes cuentan con una amplia trayectoria en el estudio y conservación de los hongos en México.

LL