La dirigencia del PAN CDMX anunció que sus diputados locales impulsarán una reforma ante el Congreso capitalino para crear juzgados especializados que atiendan casos de despojo.

En rueda de prensa, el vocero del partido en la Ciudad, Federico Döring, explicó que estos juzgados funcionarían los 365 días del año, y destacó que es muy importante que vecinos conozcan a los jueces encargados de defender su patrimonio, pues actualmente el Código Civil local estipula que invadiendo “de buena fe”, los jueces pueden promover la prescripción positiva del inmueble.

Recordó que los ”jueces del acordeón” juegan un papel muy importante al momento de legalizar los documentos de un inmueble despojado, por lo que se debe poner atención en su actuar.

El diputado local Federico Chávez precisó que los casos de despojo han ido al alza en la Ciudad de México, por lo que deben perfeccionar las leyes y brindar un correcto acompañamiento a las víctimas.

Juan Manuel Betancourt, víctima de despojo, denunció que funcionarios de Morena están inmiscuidos en las redes e incluso responsabilizó a Ulises Lara por cualquier cosa que pudiera ocurrirle.

Otra vecina, quien no dio su nombre, responsabilizó al concejal de Morena Hugo Torres por buscar despojarlos.

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