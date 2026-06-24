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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que no le gusta "en absoluto" el mandatario saliente de Colombia, Gustavo Petro, y explicó que respaldó durante la campaña al presidente electo, Abelardo de la Espriella, al que calificó de "luchador".
"No me gustaba en absoluto el hombre que era presidente y lo respaldé (a De la Espriella). Es un luchador, un gran luchador, un buen luchador", declaró Trump a la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca.
Trump aseguró que, con la victoria del candidato ultraderechista, Estados Unidos obtuvo "una gran victoria" en Colombia, país que, según dijo, es el "lugar favorito" del secretario de Estado, Marco Rubio, cuya esposa es de origen colombiano.
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El mandatario republicano afirmó que De la Espriella era un "desconocido" y que logró imponerse tras recibir su respaldo cuando figuraba en "décimo lugar" en las encuestas.
Sin embargo, Trump anunció su apoyo al candidato después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, celebrada el pasado 31 de mayo, en la que De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, quedó en primer lugar.
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El candidato de izquierda Iván Cepeda, quien perdió la segunda vuelta el pasado domingo por un estrecho margen, reconoció este miércoles la victoria de De la Espriella.
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El futuro presidente es un aliado ideológico de Trump, a diferencia de Petro, con quien ha protagonizado fuertes tensiones e incluso fue objeto de sanciones por parte del Departamento del Tesoro.
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desa/rmlgv
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