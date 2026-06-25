A unas semanas de su inauguración, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el Tren de Buenavista al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) ha operado “superbién”.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este jueves 25 de junio en Palacio Nacional, el titular de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, Andrés Lajous, reportó un “pico de usuarios” en esta ruta por el Mundial.

Lajous afirmó que también se ha cumplido con la frecuencia en la salida de los trenes, con una operación “muy bien”.

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El titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, Andrés Lajous Loaeza, en la “Mañanera del Pueblo” el jueves 25 de junio de 2026 en Palacio Nacional. Foto: Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL

“Los usuarios han mostrado su satisfacción. ¿Y cómo lo han mostrado? Usándolo. Ahorita ya es más de 1.5 millones de usuarios quienes han usado el servicio (...). Hacemos una revisión semanal de cómo están los tiempos. Ahorita ya los recorridos son de alrededor de 47-46 minutos, estaban en 52 minutos, entonces eso ha mejorado y ha sido muy preciso en términos de la frecuencia, de estar cumpliendo básicamente la salida cada 30 minutos en las terminales para hacer el recorrido”, expuso.

“En términos de la operación cotidiana, básicamente se está cumpliendo con precisión la media hora” aseguró.

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Mencionó que tres estaciones son las que tienen “una afluencia muy importante”: Prado Sur, Lechería y Jaltocan.

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“Lo que también vemos, y de hecho nos reportó el día de ayer el tren, es que el día antes de la inauguración del Mundial hubo un pico de usuarios viniendo del AIFA, entonces era lo esperado. Sabíamos que iban a venir turistas nacionales e internacionales a la Ciudad de México para el partido, y eso se notó en el uso del tren”, dijo Lajous.

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Refirió el titular de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado que quedan pendientes como pasarelas en tres estaciones.

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