Huehuetoca, Méx.- Con el propósito de mejorar el entorno urbano de las cuatro estaciones de los trenes de pasajeros México-Pachuca “Felipe Ángeles” y México-Querétaro que se ubican en territorio mexiquense, el gobierno del Estado de México y el federal firmaron un acuerdo de colaboración y coordinación.

Con la firma del convenio, las autoridades buscan consolidar entornos seguros, accesibles y sostenibles, “así como una distribución equitativa de obligaciones y beneficios en la zona donde se ubican las estaciones San Lucas Xolox, Empalme del Rey, Huitzila y Huehuetoca”.

Para ello participarán los gobiernos municipales de Coyotepec, Huehuetoca, Tecámac y Temascalapa para elaborar estudios de ordenamiento territorial y gestión del suelo, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura estatal (Sedui).

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La expansión urbana ordenada será uno de los beneficios de la colaboración. Foto: Especial.

Carlos Maza Lara, Titular de la Sedui, puntualizó es necesario conjuntar esfuerzos para planear estratégicamente el desarrollo urbano derivado de proyectos como trenes y aeropuertos.

La expansión urbana ordenada será uno de los beneficios de la colaboración, informó el gobierno mexiquense, y ello estará basado en el marco normativo local aplicable para “identificar en forma técnica, jurídica y administrativa las necesidades territoriales y los escenarios prospectivos respecto a los impactos derivados de la implementación de la infraestructura ferroviaria”.

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