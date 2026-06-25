Tal y como se esperaba, el Banco de México (Banxico) mantuvo por decisión unánime su tasa de interés en 6.50%, luego de dos recortes consecutivos de 25 puntos base.

La última vez que el banco central movió la tasa que sirve de referencia para determinar el costo del dinero prestado fue en febrero pasado, durante la primera reunión de política monetaria del 2026.

El nivel de la tasa que se espera siga así por un tiempo indefinido es similar al que se tenía en marzo de 2022, cuando los bancos centrales en el mundo enfrentaban los efectos inflacionarios por los cuellos de botella en las cadenas de suministro derivados de la pandemia.

Lee también Fed mantiene sin cambios las tasas de interés; quedan entre 3.5% y 3.75% en primera junta liderada Kevin Warsh

La decisión de política monetaria se da en momentos en que la inflación se desaceleró a 3.55% en la primera quincena de junio gracias a la caída de 5.24% en los precios de productos agropecuarios, en especial del jitomate con casi 24%.

Pero con un repunte en la inflación de servicios, en especial de los turísticos relacionados con el Mundial de Fútbol.

[Publicidad]

Con ello, la inflación general anual se colocó por segunda vez consecutiva por debajo del 4%, es decir, dentro de la parte alta del rango de variabilidad de Banxico para mantener a raya a la inflación y proteger el poder adquisitivo de los mexicanos, ya que su meta es del 3%.

Lee también Banxico pausará recortes a tasa de interés; mantendrá el nivel actual pese a riesgos inflacionarios

La semana pasada, la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos tampoco modificó sus tipos de interés al considerar el mismo nivel objetivo que se mueve entre 3.50% y 3.75%.

[Publicidad]

Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de un aumento en su tasa de interés este año.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc