Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dará un discurso en el Monte Rushmore, la escultura colosal con los rostros de cuatro mandatarios del país, para conmemorar los 250 años de la independencia estadounidense, confirmó este jueves el Gobierno.

La cuenta de respuesta rápida de la Casa Blanca en la red social X difundió un artículo del diario USA Today en el que se informa que el evento tendrá lugar el próximo 3 de julio, víspera del Día de la Independencia.

Fuentes de la Casa Blanca confirmaron al periódico que Trump viajará a Dakota del Sur para participar en este acto, que forma parte de las celebraciones de Freedom 250, la plataforma encargada de organizar el aniversario 250 del país.

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La celebración incluirá fuegos artificiales, bandas militares, sobrevuelos de aviones de combate y homenajes a las Fuerzas Armadas.

El Monte Rushmore, esculpido entre 1927 y 1941, es un monumento nacional con los rostros tallados en granito de George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln, y se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles del país.

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El 4 de julio, Día de la Independencia, Trump prevé dar un gran mitin en la Explanada Nacional de Washington, el parque que conecta el Capitolio con el Monumento a Lincoln, acompañado de fuegos artificiales.

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La oposición demócrata critica que Trump ha centrado los actos de la independencia en su propia figura, ya que el Gobierno prepara incluso monedas y pasaportes conmemorativos con el rostro del mandatario.

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