Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condicionó la firma de una amplia ley de vivienda prevista para hoy en la Casa Blanca, a la aprobación de una controvertida reforma electoral en el Congreso impulsada por el mandatario, que endurecería los requisitos para registrarse y votar en elecciones federales.

"Por la presente, se cancela la conferencia de prensa y el acto de firma sobre vivienda programados para hoy, hasta que aprobemos la urgentemente necesaria Ley "Save America" ​​(Salvar a Estados Unidos), la cual considero una emergencia nacional", escribió Trump en su red Truth Social.

El mandatario tenía previsto rubricar este miércoles una iniciativa bipartidista en materia de vivienda aprobada el martes por amplias mayorías en ambas cámaras del Congreso y considerada la reforma federal de vivienda más ambiciosa en décadas.

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La ley busca aumentar la oferta de vivienda y contener los precios mediante una serie de medidas para, entre otras cuestiones, agilizar la construcción asequible y limitar determinadas compras de viviendas unifamiliares por parte de grandes inversores institucionales.

Sin embargo, Trump restó importancia a esa legislación frente a su prioridad política actual: la reforma electoral conocida como "Save America Act".

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La propuesta exigiría presentar documentación que acredite la ciudadanía estadounidense para registrarse como votante en elecciones federales y una identificación oficial con fotografía para emitir el voto.

No obstante, la iniciativa ha sido rechazada en varias ocasiones en el Congreso desde marzo.

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Los demócratas sostienen que la reforma podría dificultar el acceso al voto de millones de ciudadanos con derecho a sufragio.

La decisión de Trump de aplazar la firma de la ley de vivienda es polémica además en un momento en que el costo de la vivienda figura entre las principales preocupaciones de los votantes estadounidenses.

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