Día de Independencia: ¿por qué se celebra cada 16 de septiembre?

La noche del 15 de septiembre, miles de personas presenciaron el Grito de Independencia en diferentes partes de México.

No obstante, algunas personas se preguntan en qué consistió y por qué se celebra la Independencia de México cada 16 de septiembre; aquí te contamos.

¿Por qué se celebra el día de la Independencia cada 16 de septiembre?

El motivo de su celebración se remonta a unos 215 años atrás. De acuerdo con Gobierno de México, la madrugada del 16 de septiembre de 1810, el sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla dio el “Grito de Dolores” en el que convocó al pueblo de Dolores, Guanajuato, a través de las campanas de la iglesia, a levantarse en armas en contra del dominio de la colonia española.

El cura Hidalgo venía trabajando con los ideales independentistas desde 1808, los cuales se extendieron por todo el territorio novohispano.

Por ello, intervino en conspiraciones, reuniones secretas disfrazadas de tertulias literarias, llevadas a cabo en la casa del Corregidor de Querétaro, Miguel Domínguez y su esposa Josefa Ortiz de Domínguez, reuniendo a figuras notables como abogados, comerciantes y militares.

En diciembre de 1810 se había acordado de que se levantarían en armas en contra el gobierno, sin embargo, fueron denunciados ante las autoridades virreinales, provocando la captura de algunos por parte de las autoridades, por lo que gracias al aviso de la Corregidora a Allende se adelantó la fecha del inicio del movimiento independentista.

Así, en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, el padre de la patria tocó la campana de la iglesia y gritó ¡Viva la América! y ¡Muera el mal gobierno!, junto con sus “vivas” a la Virgen de Guadalupe, a la Iglesia Católica y a la independencia.

Cabe mencionar que la Guerra de Independencia terminó 11 años después, el 27 de septiembre de 1821, con la entrada triunfal del Ejército Trigarante, liderado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero.

