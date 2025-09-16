Dr Simi ilumina la esfera de Las Vegas tras Grito de Independencia y causa furor en TikTok

Durante la noche del 15 de septiembre, las fiestas patrias mexicanas cruzaron fronteras de una manera inesperada: Dr. Simi, el popular personaje que suele aparecer como botarga en conciertos y eventos, protagonizó un espectáculo en la Esfera de Las Vegas, causando sensación entre asistentes y usuarios de TikTok.

La icónica mascota de Farmacias Similares sorprendió al aparecer en la pantalla más grande del mundo. Foto: Captura de pantalla en X

Lee también: ¿Doctor Simi abre nueva cafetería?; esto se sabe

¿Por qué apareció Dr. Simi en la Esfera de Las Vegas?

La proyección de Dr. Simi en la Esfera no fue casualidad. Se trató de una estrategia que combinó marketing y celebración cultural. Al aprovechar la noche del Grito de Independencia, la aparición del personaje logró captar la atención tanto de turistas como de la comunidad mexicana que vive en Estados Unidos.

El impacto visual en un lugar tan emblemático como Las Vegas reforzó la presencia del ícono mexicano más allá de las fronteras, consolidándolo como un referente no solo de la marca que representa, sino de la cultura popular contemporánea.

Lee también: SimiPet Care: Dr Simi inaugura nueva clínica veterinaria en CDMX; conoce la ubicación

¿Cómo reaccionaron los usuarios de TikTok al ver a Dr. Simi en la Esfera?

La respuesta en redes sociales fue inmediata. TikTok se llenó de videos cortos con millones de reproducciones, acompañados de comentarios que iban desde la sorpresa hasta el orgullo nacional. Muchos usuarios lo consideraron un “momento histórico” para la cultura pop mexicana.

Otros lo interpretaron como un guiño divertido que muestra cómo los símbolos populares trascienden los espacios publicitarios para convertirse en parte de celebraciones colectivas. El hecho de que Dr. Simi apareciera en la pantalla más famosa del mundo durante la noche del Grito reforzó su papel como un emblema cultural que conecta con distintas generaciones.

También te interesará:

Polaroid con tu artista favorito: los riesgos que pocos advierten al usar IA con Gemini

Ana Karen Sotero, la voz que no se dejó ignorar en el Congreso de CDMX; "muchos diputados estaban usando el celular, sin prestar atención"

Desde Eclipse Lunar hasta Luna de Cosecha; los eventos astronómicos de septiembre

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/aosr