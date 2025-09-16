Día de Independencia 2025: los mejores memes para festejar este 16 de septiembre con los colores patrios

Este 16 de septiembre se conmemora el Día de la Independencia de México.

Año con año se celebra esta fecha que tiene un gran significado histórico para México. Por ello, no ha pasado desapercibido el humor y alegría con el que varios internautas, junto con memes, comienzan a compartir su orgullo patrio.

Los mejores memes para festejar este 16 de septiembre

Por medio de la plataforma X, diferentes memes han comenzado a viralizarse y desde muy temprano tuvieron la creatividad de realizarlos y posteriormente compartirlos, reflejando otra perspectiva con un poco de humor sobre esta tradición mexicana.

Inicialmente la gente no pierde la costumbre de recordar al expresidente Enrique Peña Nieto.

16 de septiembre

Algunos otros recordando cómo es la experiencia de trabajar durante estos días festivos.

16 de septiembre

16 de septiembre

Finalmente, algunos internautas comparten memes de este estilo atribuyendo hipotéticamente que un día como hoy “nació México”.

16 de septiembre

