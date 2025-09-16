Más Información

Día de Independencia 2025: los mejores memes para festejar este 16 de septiembre con los colores patrios

Dr Simi ilumina la esfera de Las Vegas tras Grito de Independencia y causa furor en TikTok

Despiden a Robert Redford con las mejores frases e imágenes en X

¿Quiénes eran Gertrudis Bocanegra y Manuela Molina "La Capitana", las mujeres que nombró Sheinbaum en Grito de Independencia?

¿De qué trata "Adolescencia", la miniserie de Netflix y ganadora al Emmy?

Este 16 de septiembre se conmemora el de México.

Año con año se celebra esta fecha que tiene un gran significado histórico para México. Por ello, no ha pasado desapercibido el humor y alegría con el que varios internautas, junto con memes, comienzan a compartir su orgullo patrio.

Los mejores memes para festejar este 16 de septiembre

Por medio de la plataforma X, diferentes memes han comenzado a viralizarse y desde muy temprano tuvieron la creatividad de realizarlos y posteriormente compartirlos, reflejando otra perspectiva con un poco de humor sobre esta tradición mexicana.

Inicialmente la gente no pierde la costumbre de recordar al expresidente Enrique Peña Nieto.

Algunos otros recordando cómo es la experiencia de trabajar durante estos días festivos.

Finalmente, algunos internautas comparten memes de este estilo atribuyendo hipotéticamente que un día como hoy “nació México”.

